Condenado a tres años y medio de cárcel el lotero que se quedó la Primitiva de 5 millones

A Coruña, 11 jun (EFE).- El lotero acusado de haberse quedado con la Primitiva premiada con 4,7 millones de euros en A Coruña ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condena, en una sentencia del 10 de junio divulgada este jueves, al lotero por un delito de estafa agravada, con la atenuante de dilaciones indebidas.

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Además, tendrá que abonar conjunta y solidariamente con Loterías, también condenada, la suma de 4,7 millones de euros que corresponde al premio.

La misma sentencia absuelve a su hermano de un delito de encubrimiento y blanqueo de capitales.

El fallo no es firme, pues contra él cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo. EFE