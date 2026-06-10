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Una experiencia mundialista de 9 jugadores y 2.576 minutos

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Chattanooga (Estados Unidos), 10 jun (EFE).- De los 26 jugadores de España en el Mundial 2026, 12 fueron convocados para Catar 2022, pero sólo jugaron nueve: Unai Simón, Aymeric Laporte, Rodrigo Hernández, Pablo Páez ‘Gavi’, Pedri González, Dani Olmo, Nico Willams, Marcos Llorente y Ferran Torres, que representan los 2.570 minutos de experiencia de la selección española para el torneo.

El portero David Raya, el defensa Eric García y el extremo Yeremy Pino también formaron parte de la lista ofrecida entonces por Luis Enrique Martínez, que era el seleccionador, pero no tuvieron recorrido sobre el terreno de juego en ninguno de los cuatro partidos. Ni en la victoria 7-0 contra Costa Rica, ni en el empate 1-1 con Alemania, ni en la derrota 1-2 con Japón, ni en la eliminación en los penaltis frente a Marruecos en los octavos de final.

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Son los 12 jugadores, algunos de ellos también con bagaje goleador (dos tantos de Ferran y uno de Olmo y Gavi en Catar 2022), que repiten presencia en el Mundial frente a 14 debutantes: el guardameta Joan García, los laterales Pedro Porro, Alex Grimaldo y Marc Cucurella; los centrales Pau Cubarsí y Marc Pubill, los centrocampistas Martin Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino y Álex Baena; los extremos Lamine Yamal y Víctor Muñoz; y los delanteros Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias.

El futbolista con más recorrido en el Mundial, también hoy capitán y referencia de jerarquía en el vestuario, es Rodrigo, junto al portero Unai Simón. Los dos jugaron todos los minutos de los cuatro partidos de España en la fase final de 2022 dentro del esquema y del once tipo de Luis Enrique Martínez.

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Rodri, sin embargo, actuó como central, no como medio centro, al lado de Aymeric Laporte, que suma 300 minutos en los Mundiales.

El central hoy del Atheltic Club, entonces del Manchester City, es el quinto jugador por volumen de tiempo en este torneo entre los futbolistas de la actual selección española, superado por Pedri González (357) y Dani Olmo (368), que jugaron cada encuentro en Catar, aparte de Unai Simón y Rodri.

Cuatro hombres más disputaron minutos: Gavi, de vuelta ahora a la selección, jugó los cuatro duelos, todos de inicio en el medio campo, para un total de 287 minutos; Ferran Torres también actuó en los cuatro, tres desde el principio, para 219 minutos; Nico Williams jugó también los cuatro, solo uno desde el principio; y Marcos Llorente irrumpió en el once en el lateral derecho del encuentro de octavos ante Marruecos con empate sin goles, prórroga incluida. EFE

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