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Siete detenidos por atracar una joyería en Madrid, dos de ellos disfrazados de religiosos

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Madrid, 10 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntos autores de un atraco este miércoles a una joyería en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, a la que un hombre y una mujer accedieron vestidos con un hábito y una sotana para cometer el robo.

Los hechos han tenido lugar alrededor de las 11:30 horas de este miércoles en la joyería Alcalá 342, cuando un hombre y una mujer vestidos de religiosos han entrado y han pedido a una de las dependientas que les enseñase un muestrario de joyas, tras lo que un tercer individuo la introdujo violentamente en la trastienda, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

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En el momento de la detención, el hombre disfrazado de sacerdote encañonó a dos agentes de la policía, que redujeron al atracador. Además de las tres personas en la joyería, también se ha detenido a otros dos integrantes del grupo que se encontraban en el exterior, realizando tareas de vigilancia.

Tras estas cinco detenciones se inició una persecución por carretera a un turismo en el que viajaban otros dos integrantes del grupo, y que fue interceptado en la M-30 en la salida del Puente de Vallecas.

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Durante la persecución, los fugitivos embistieron con su vehículo al coche patrulla, y ambos fueron detenidos en el momento en el que frenaron el vehículo.

Se trata del sexto atraco a una joyería en Madrid en lo que va de mes, y el anterior robo tuvo lugar el pasado lunes en una joyería de un centro comercial de Torrelodones.

El grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación del atraco de hoy, por si los siete detenidos pudiesen tener relación con alguno de los otros atracos.

Los siete integrantes de este grupo han sido detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación, y la Policía les ha intervenido un arma de fuego. EFE

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