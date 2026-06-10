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Rentabilidad de los destinos turísticos españoles sube un 4 % hasta abril pese a la guerra

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Madrid, 10 jun (EFE).- Los destinos turísticos españoles cerraron el primer cuatrimestre del año con un incremento del 4 % en su rentabilidad, favorecidos por ofrecer una alternativa a zonas más cercanas a la guerra en Oriente Medio y tras empezar 2026 con una débil demanda por el mal tiempo y los problemas en la red ferroviaria.

Según el Barómetro de la rentabilidad y el empleo de los destinos turísticos españoles publicado este miércoles por la alianza para la excelencia turística Exceltur, los destinos urbanos iniciaron el año con un incremento de casi el 6 % de los ingresos, frente a los destinos vacacionales, que apenas ingresaron un 0,1 % más al estar aún en temporada baja.

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Asimismo, explica el informe, estos destinos se vieron afectados especialmente por las adversas condiciones meteorológicas, el adelanto de la celebración de la Semana Santa, que el año pasado cayó entera en abril, y por una demanda de menor fortaleza debido al debilitamiento económico en algunos mercados clave.

Por su parte, el crecimiento de los ingresos turísticos se sustenta fundamentalmente en la mejora del 3,8 % de las tarifas, con una contribución marginal de la ocupación, que creció un 0,2 %.

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Según Exceltur, esto se debió tanto al posicionamiento en productos de mayor valor añadido, como a la necesidad de repercutir el aumento de los costes producido por los efectos sobre el suministro energético del conflicto en Oriente Medio.

También influyó el ajuste de la oferta de viviendas turísticas por la entrada en vigor de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos, que ha servido para reducir la oferta, principalmente ilegal, que operaba sin cumplir las normativas autonómicas y locales.

Entre enero y febrero se eliminaron 31.500 plazas en las 25 principales ciudades españolas, con una notable incertidumbre sobre la consistencia de esta tendencia tras la sentencia del supremo anulando su aplicación, recuerda el informe.

En cuanto a la evolución de los ingresos en los principales destinos urbanos españoles, Alicante, con 71,1 euros por habitación disponible (RevPar) fue el que más creció, un 16,8 %, seguido de Valencia (84,6 euros y un 13,6 % más), dejando atrás los efectos de la dana.

A continuación se situó Sevilla, con un RevPar de 113,9 euros y una mejora del 12,2 % y Málaga (102,7 euros y un 11,1 % más), apoyados ambos en una sólida oferta cultural y su creciente atractivo internacional, en parte gracias a las mejoras en conectividad aérea.

Esto ha permitido un aumento de la demanda extranjera, del 6 % en Sevilla y del 11,3 % en Málaga, que compensó en parte la caída de la demanda nacional (-3,7 y -6,7 %, respectivamente), afectada por los problemas de la red ferroviaria, que impactaron especialmente en Córdoba, con una bajada del 5,3 %.

Por su parte, Barcelona, con 130,6 euros y un crecimiento del 7,1 %, se mantuvo como el destino con el RevPAR más alto de España en estos meses de invierno y primavera, gracias a su posicionamiento en el turismo internacional y el peso del segmento MICE (negocios y congresos), especialmente en sectores tecnológicos y agroalimentarios.

Madrid, con un RevPAr de 119,3 euros y un incremento del 4,6 %, normalizó su crecimiento, sostenido por el notable aumento de la demanda extranjera (+5,7 %) frente a la caída del 4,8 % de la demanda nacional, afectada por las limitaciones en la operativa ferroviaria. EFE

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