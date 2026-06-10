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Prisión para un hombre por agredir sexualmente a un menor de 14 años en Jerez (Cádiz)

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Jerez de la Frontera (Cádiz), 10 jun (EFE).- Un hombre ha ingresado en prisión tras ser detenido por la Policía Nacional en Jerez de la Frontera (Cádiz) como presunto autor de un delito de agresión sexual a un menor de 14 años en la vía pública.

La Policía Nacional ha informado este miércoles de que la autoridad judicial ha dictaminado el inmediato ingreso en prisión del hombre tras ser puesto a su disposición por los agentes policiales, quienes le localizaron y arrestaron poco después de los hechos, ocurridos el pasado fin de semana en una plaza del núcleo urbano de la localidad gaditana.

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Una patrulla preventiva de seguridad ciudadana realizaba labores de vigilancia en la zona y fue alertada por los gritos de auxilio de la víctima, que relató que fue abordada al salir de un supermercado por un varón de cierta edad que simulaba necesitar ayuda.

Al acercarse, el hombre presuntamente lo sujetó con fuerza de un brazo y comenzó a realizarle tocamientos, momento en el que el menor logró zafarse, emprender la huida y pedir auxilio al coche patrulla que entraba en la plaza.

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Los agentes asistieron de inmediato al menor e interceptaron al sospechoso en las inmediaciones cuando intentaba abandonar el lugar.

Tras recabar el testimonio de la víctima y de varios testigos presenciales se procedió a la detención del presunto autor del delito, a quien ya le constaban múltiples antecedentes por hechos de similar naturaleza en el municipio.

Los policías custodiaron y tranquilizaron al joven hasta la llegada de sus progenitores, quienes se hicieron cargo de él tras ser trasladado a un centro de salud del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para una revisión médica que descartó lesiones físicas aparentes. EFE

fjs/fs/ros

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