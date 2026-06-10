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Luis Miguel Ramis, nuevo entrenador del Club Atlético Osasuna hasta 2028

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Pamplona, 10 jun (EFE).- El técnico catalán Luis Miguel Ramis alcanzó un acuerdo por dos temporadas con el Club Atlético Osasuna y afrontará en Pamplona su primera experiencia como entrenador en LaLiga EA Sports (Primera), acompañado por su cuerpo técnico de confianza

El exfutbolista Luis Miguel Ramis, de 55 años, se convierte así en el entrenador del primer equipo durante las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

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Junto a él se incorporarán su segundo entrenador, José Manuel Gil; el asistente Iván Madroño; el preparador físico Miguel Ángel Fernández; y el analista José Fajardo.

Ramis aterriza en Pamplona tras completar una destacada campaña al frente del Burgos CF, conjunto con el que sumó 72 puntos en Segunda División y firmó registros históricos pese a quedarse fuera de la promoción de ascenso. Bajo su dirección, el equipo burgalés se convirtió en el menos goleado de la categoría y destacó por su equilibrio táctico, competitividad y fortaleza lejos de casa.

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El nuevo técnico rojillo acumula una amplia experiencia en los banquillos del fútbol español. Tras iniciar su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid y dirigir posteriormente al Castilla, asumió retos en clubes como Almería, Albacete, Tenerife, Espanyol y Burgos. Entre sus logros figuran varias clasificaciones para los playoffs de ascenso y la consolidación de equipos reconocidos por su solidez defensiva y su capacidad competitiva.

Después de una trayectoria de una década en Segunda División, Ramis afrontará ahora su primer desafío como entrenador en la máxima categoría del fútbol español. Osasuna confía en su experiencia, capacidad de trabajo y propuesta táctica para liderar una nueva etapa del club en Primera División.

Como futbolista militó en equipos como el Real Madrid -con el que se proclamó campeón de Copa del Rey y Supercopa-, el Tenerife o el Deportivo de La Coruña, apodado en aquella época el 'Superdepor' -con el que ganó la Liga y la Supercopa de España-. EFE

le/mg/cmm

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