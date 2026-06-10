Los ciegos también juegan: llega 'Coloratura', un videojuego inclusivo para invidentes

Javier Picazo Feliú.

Madrid, 10 jun (EFE).- A través de un sistema de audio en 3D y de la vibración del mando, 'Coloratura' es un videojuego capaz de recrear el espacio y un entorno en formato digital utilizando solo el sonido. Una tecnología que permite a las personas ciegas orientarse, moverse y jugar a una aventura inclusiva de puzles musicales diseñada para "sentir lo que supone perder la visión".

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'Coloratura' (Playstation 5 y Steam, en modo de prueba desde el 15 de junio y juego completo en octubre) es un título creado para ser jugado sin usar la vista, tanto para personas ciegas como aquellas que quieran sentir lo que es ser invidente, con una narrativa experimental centrada en el sonido, la música y la percepción y en el que se deberán resolver diversos puzles.

En este título, desarrollado por las españolas Nakama Game Studio y Dojo System, el jugador controla a Alex, una joven y talentosa música que está perdiendo gradualmente la vista mientras recorre su vivienda y diversos entornos con el objetivo de crear una banda sonora con instrumentos musicales a su alcance.

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"Nosotros no queríamos hacer un juego para personas que no ven. Queríamos hacer un juego para jugar a ciegas, queríamos una experiencia que no fuera un juego exclusivo para ciegos, sino inclusivo para todos”, destaca Lluis Morueco, diseñador del juego en una presentación en la sede de Playstation en Madrid.

A pesar de ser una aventura para jugarse sin ver, en la pantalla se muestra una representación básica de todos los elementos que el jugador, desprovisto de visión, debe ir encontrando solo con ayuda de su oído y las vibraciones del mando al encontrarse con paredes y otros objetos en su camino.

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Los sonidos son la forma de imaginar el espacio, orientarse y conectar con el universo de la protagonista, que deberá crear música y resolver problemas constantemente a través de señales sonoras gracias al audio 3D binaural, una técnica de grabación y reproducción de sonido que recrea una experiencia espacial hiperrealista y que permite una compresión del espacio.

El juego concluye con un concierto final en el que el jugador deberá crear una sinfonía con todos los puzles resueltos durante la aventura, aceptando y entendiendo la forma en la que una persona invidente entiende el mundo.

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“Con este juego, una persona que no es ciega puede sentir lo que supone perder la visión. Sentir y ponerse en la piel de una persona ciega. Es un juego narrativo”, destaca a EFE Sergio Vera (Cuenca, 1986), invidente desde los 18 años tras ser víctima de una negligencia médica.

Ahora Sergio es orientador de accesibilidad lúdica y creador del proyecto 'Videciegos', para hacer más accesibles los videojuegos a invidentes mediante conferencias y trabajo concreto con desarrolladoras.

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Una lucha que ha dado resultado. Hoy en día, juegos superventas como “Spiderman 2” o “God of War” tienen audio-descripciones detalladas y asistencia de navegación que les permiten disfrutar de sus aventuras.

Vera ha trabajado directamente con el equipo de 'Coloratura', el primer videojuego creado en España específico para ciegos.

“Siento mucha emoción por estos dos años de trabajo. He cambiado muchas cosas del título con mi experiencia. Ahora tengo dos niños pequeños y mi salón es un 'campo de minas' con sus juguetes. Por eso, en la última versión del juego, te vas a ir chocando con cajas. Para un ciego eso es así, lo más difícil es a veces encontrar las zapatillas y, por medio, te encuentras un balón, un muñeco...”, apunta.

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En el juego es necesario interpretar el mundo escuchando, olvidando toda ayuda visual. Además, la música y el diseño sonoro son la narrativa principal de la historia, en lugar de ser algo que acompaña como sucede en otros juegos.

“En este juego tienes, por ejemplo, que hacerte un café pero te falta algo y tienes que recordar y buscar. En los juegos estándar el audio no tiene interés, pero aquí es una aventura en sí misma. Algo que hace único al juego. Sonidos en 3D generan paisajes sonoros. Pequeños ruidos como una radio, un goteo de la ducha te ayuda a ubicar, a crear una imagen mental”, añade Vera.

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Cada recuerdo y cada puzle ayudan a que el jugador vaya desvelando el espacio para encontrar los instrumentos musicales, tocarlos y elaborar la composición necesaria para completar el título.

“Los videojuegos casi nunca se han acordado de los invidentes. Los videojuegos llevan la palabra “video” delante y se centran tanto en los gráficos que se olvidan del juego en sí mismo”, concluye. EFE

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