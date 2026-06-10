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La tercera muerte en un mes asociada al crimen organizado en Cataluña alerta a los Mossos

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Barcelona, 10 jun (EFE).- La consellera de Interior, Núria Parlon, y la cúpula de Mossos d'Esquadra abordan mañana en una reunión cómo frenar la violencia del crimen organizado en Cataluña, tras el asesinato a tiros de un hombre este miércoles, el tercero en un mes y coincidiendo con la visita del papa a Barcelona.

El asesinato ha ocurrido en la concurrida calle Balmes de Barcelona y a solo unos pasos de una comisaría de la Policía Nacional, en una zona próxima al lugar de salida del papamóvil con el que León XIV, horas después, iba a recorrer las calles del Eixample en su trayecto hacia la Sagrada Familia.

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Un hombre de unos 40 años, al que los Mossos tratan de identificar, ha muerto de un tiro en la cabeza que le ha disparado por la espalda una persona que, posteriormente, se ha dado a la fuga a pie sin que los Mossos hayan podido localizarlo en las inmediaciones de lugar del crimen, pese a la descripción facilitada por los testigos de los hechos.

Poco después, la Policía encontraba en la plaza Gala Placídia de Barcelona, próxima al lugar del suceso, la pistola supuestamente utilizada en el crimen, junto a un teléfono móvil y un casco de bicicleta que el presunto asesino llevaba al parecer consigo para ocultar el revólver.

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Las imágenes del sospechoso, captadas por las cámaras de videovigilancia de la zona, ya están en manos de la Policía catalana.

De acuerdo con las principales hipótesis de la investigación, el asesinato podría obedecer a un ajuste de cuentas vinculado con el crimen organizado o el tráfico de drogas, una cuestión que preocupa a los Mossos d'Esquadra tras los tres homicidios con arma de fuego ocurridos en Barcelona en menos de un mes que podrían estar relacionados con ese tipo de bandas.

El pasado domingo por la tarde, un hombre murió tiroteado en la calle de la Mineria de la Zona Franca de Barcelona, la misma en la que el pasado 16 de mayo tuvo lugar otro asesinato con pistola.

El pasado mes de abril, otro hombre murió tiroteado en la terraza de una cafetería en el barrio del Poble Nou de Barcelona, en un ajuste de cuentas entre grupos criminales vinculados a la guerra que mantienen los clanes mafiosos montenegrinos de Kavac y Skaljari y que desde 2015 ha desatado una espiral de asesinatos y venganzas por media Europa.

El 8 de mayo, otro hombre de nacionalidad serbia resultó herido de bala en una urbanización de Lloret de Mar (Girona), un suceso que se investiga si podría estar también relacionado con ajustes de cuentas entre esos clanes balcánicos.

Los Mossos d'Esquadra se han apresurado esta mañana a descartar públicamente que el crimen de la calle Balmes pueda estar relacionado con la visita del papa a Barcelona, pero no esconden su preocupación por el incremento de acciones violentas relacionadas con el crimen organizado en Cataluña.

Por ese motivo, la consellera de Interior presidirá mañana una sesión informativa con la cúpula de la Policía catalana en la sede del Departamento para abordar "la evolución de los últimos hechos violentos relacionados con organizaciones de crimen organizado".

A la reunión asistirá también el director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, el intendente de la Prefectura de la Policía, Antoni Rodríguez, y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Miquel Esquius.

El asesinato de esta mañana ha coincidido con uno de los mayores despliegues policiales de los últimos años en Barcelona: 6.100 agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana que han blindado especialmente el itinerario del papamóvil de León XIV en su trayecto a la Sagrada Familia, colofón de su visita a Cataluña. EFE

(vídeo)(foto)

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