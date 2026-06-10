Javi Lerga no seguirá como entrenador del Athletic femenino

Bilbao, 10 jun (EFE).- Javi Lerga no continuará como entrenador del equipo femenino del Athletic Club la próxima temporada tras finalizar su contrato el próximo 30 de junio, según informó este miércoles la entidad vasca.

Lerga fichó por el Athletic el pasado verano después de proclamarse campeón de Europa sub-19 con la selección española y ha dirigido al conjunto rojiblanco en un total de 33 partidos de Liga F (30), Copa de la Reina (2) y Supercopa (1).

PUBLICIDAD

Desde el club valoran que a las órdenes del navarro han debutado en el primer equipo seis canteranas: Eider Arana (20 partidos), Elene Gurtubay (21), Nerea Benito (10), Oihana Agirregomezkorta (4), Ane Bordagaray (1) e Irati Alfaro (1).

El Athletic finalizó la Liga F en séptima posición, alcanzó los cuartos de final de Copa y fue eliminado por el Barcelona en las semifinales de la Supercopa.

PUBLICIDAD

El presidente, Jon Uriarte, en la valoración deportiva del curso que hizo el martes, valoró como "desilusionante" la temporada del primer equipo femenino, que considera que ha sufrido "un estancamiento" e incluso "una ligera involución". EFE

ibn/ida/cmm