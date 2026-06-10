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El Tratado de Amistad con Francia supera su primera votación en el Congreso, con el PP en contra, y se eleva al Pleno

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La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado este miércoles la ratificación del Tratado de Amistad con Francia que suscribieron ambos gobiernos en febrero de 2023 y que fue derribado por PP y Vox hace ahora un año.

En concreto, el dictamen ha salido adelante con el apoyo de PSOE, Sumar y todos sus socios parlamentarios presentes (ERC, Junts, PNV, Bildu y Podemos), mientras que PP y Vox han vuelto a votar en contra.

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Este segundo intento de ratificación arrancó el pasado mes de abril cuando el Gobierno volvió a remitir el Tratado a las Cortes tras llegar a un "acuerdo interpretativo" con Francia sobre el punto más controvertido, la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros español y viceversa.

En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación. Ante las dudas sobre la constitucionalidad de la participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo.

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NO VAN A ENTRAR EN EL CONSEJO

Según ha explicado el ponente socialista, Pepe Mercadal, haciendo público por primera vez el acuerdo alcanzado entre Madrid y París, se prevé que, cuando tenga lugar la invitación del otro país, será "para participar en los márgenes de dicho Consejo de Ministros en una reunión por separado".

Para PP y Vox, este matiz no está en los documentos enviados por el Gobierno a las Cortes ni se ha incluido en un canje de notas, por lo que siguen manteniendo dudas de constitucionalidad en ese punto.

"Nada ha cambiado", ha resumido el ponente del PP, Ricardo Tarno.

Tras superar el trámite de la Comisión de Exteriores, el Tratado pasará la próxima semana al Pleno del Congreso para su votación definitiva el jueves día 18. Mientras PP y Vox sigan en el voto en contra, el Gobierno necesitará afianzar el apoyo de Podemos y Junts, que hace un año se abstuvieron y contribuyeron a frustrar la ratificación.

Pero si el Tratado es rechazado después por el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, deberá haber una votación definitiva en la Cámara Baja y ahí se necesitará mayoría absoluta, con lo que el Gobierno volverá a necesitar el voto a favor de todos sus socios.

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