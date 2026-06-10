El estatuto marco y las exigencias médicas agitan la reunión de Sanidad y comunidades

Madrid, 10 jun (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha convocado este miércoles a los comunidades autónomas para abordar con ellas el controvertido anteproyecto de estatuto marco y para que se posicionen sobre las reivindicaciones de los médicos que esta norma no puede recoger porque son de competencia autonómica.

La cumbre llega con la polémica por el estatuto marco más recrudecida que nunca desde que empezó a negociarse hace tres años.

De un lado, los sindicatos médicos y la profesión entera han criticado que el Consejo de Ministros le diera luz verde la semana pasada sin el consenso de este colectivo, que el próximo lunes encara su quinta huelga del año.

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De otro, el texto del anteproyecto, que sigue abierto pendiente de las aportaciones que lleguen en la fase de audiencia pública que concluye el día 26, también ha sido rechazado por los sindicatos de clase con los que Sanidad lo negoció.

Así, Satse, UGT y CSIF lamentaron el pasado viernes que se excluyeran asuntos como la jubilación parcial y anticipada por coeficientes reductores o se recortaran aspectos retributivos como los trienios de categoría superior por promoción interna.

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También ha suscitado las críticas de las comunidades, en su mayoría gobernadas por el PP, que ha exigido a Sanidad que retire el estatuto y empiece las conversaciones "de cero".

Ayer por la tarde todos los consejeros mantuvieron un encuentro previo para tratar de aunar posturas de cara a la reunión de hoy, según desveló el vasco, Alberto Martínez, que apuntó que el orden del día del Interterritorial corresponde, según la legislación vigente, al ámbito de la negociación colectiva y que, por tanto, no sería competentes para tomar estas decisiones.

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La ministra mantiene que "la llave" para cerrar el conflicto la tienen ahora mismo las administraciones autonómicas, porque el "Ministerio ya ha hecho su trabajo" recogiendo las reivindicaciones médicas que le corresponde en un capítulo específico del estatuto; las que quedan pendientes, como el pago de la hora de guardia por encima de la ordinaria o las jornadas de 35 horas, son de competencia autonómica.

Por ello, tras exponer el anteproyecto a los consejeros, la ministra buscará que se posicionen sobre estos aspectos en el Interterritorial sometiendo a votación varios acuerdos "decisorios": el límite máximo de la jornada de guardia, el establecimiento de la jornada ordinaria de 35 horas, la mejora de la retribución de la jornada de guardia y la creación de mesas específicas de negociación para este colectivo.

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Una vez debatidos estos acuerdos, el orden del día contempla un apartado de recomendaciones: una sobre la reducción progresiva de la jornada máxima semanal, otra sobre clasificación profesional del personal sanitario y una última sobre la participación del personal médico.

Por último, se estudiarán dos acuerdos para crear un grupo de trabajo para el análisis de la organización del trabajo en los centros del SNS y otro para la desburocratización de la actividad asistencial.

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El Interterritorial ha sido calificado de "auténtica tomadura de pelo" por parte del consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, que ha instado a Mónica García a "recuperar un diálogo real con los profesionales" porque entiende que "el problema sigue abierto", ha informado la Junta de Andalucía.

La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha confiado en que las comunidades, "independientemente del color político", puedan "reparar" hoy "el disparate" que ha hecho el Ministerio de Sanidad con el estatuto, "un error" en el que la ministra quiere implicar a las autonomías pero que solo ella "tiene que arreglar". EFE

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