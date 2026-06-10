Detenidas dos personas en Ubrique (Cádiz) por robar las joyas de la virgen de una iglesia

Ubrique (Cádiz), 10 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Ubrique (Cádiz) por el robo de las joyas de la imagen de la Virgen de la O de una parroquia de la localidad, en una actuación en la que también ha sido investigado un joyero por un delito de receptación al adquirir algunas de las piezas sustraídas a un precio muy inferior al de mercado.

Según ha informado la Guardia Civil de Cádiz, la investigación ha permitido recuperar la práctica totalidad de las joyas robadas, donadas a la imagen mariana, en un tiempo récord antes de que pudieran perderse definitivamente.

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Los hechos se produjeron el pasado fin de semana, cuando el párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la O denunció la sustracción de las joyas que portaba la imagen, piezas donadas por feligreses a lo largo de generaciones como muestra de devoción.

Tras la inspección ocular y la toma de declaraciones, los agentes constataron que en los días previos dos vecinos de la localidad, con antecedentes, habían asistido de forma inusual a oficios religiosos, en los que habrían recabado información sobre las medidas de seguridad del templo.

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La Guardia Civil logró localizarlos con rapidez gracias al conocimiento del entorno, y ambos acabaron reconociendo su participación en los hechos tras incurrir en contradicciones en sus declaraciones.

En el registro posterior se recuperó la mayoría de las joyas, aunque los detenidos alegaron haber tirado algunas de ellas al considerar que no tenían valor, extremo que los investigadores no consideraron verosímil.

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La investigación también ha permitido recabar indicios de que varias piezas fueron vendidas a un joyero de la zona, que las habría adquirido con conocimiento de su origen ilícito, por lo que ha sido investigado por un presunto delito de receptación.

Los dos detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial, según han precisado las fuentes de la investigación. EFE

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