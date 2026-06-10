Condenado a once años de cárcel un hombre por violar a una mujer con la que tenía una relación de amistad

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha condenado a once años de cárcel a un hombre como autor de un delito continuado de agresión sexual con penetración, con la concurrencia de la circunstancia agravante de obrar con abuso de confianza, y otro leve de lesiones, por el que le impone una multa.

En concepto de responsabilidad civil, deberá indemnizar a la víctima, con la que mantenía una relación de amistad, con 50.000 euros, informa el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y recoge el fallo.

PUBLICIDAD

Los hechos se produjeron en 2024 después de que ambos coincidiesen en un establecimiento de ocio en Santiago de Compostela y "tras una noche de consumo de alcohol, donde la víctima, tras ser llevada a su casa por el acusado, sufrió agresiones sexuales, a pesar de su oposición verbal", recoge la sentencia.

En ella, se destaca la credibilidad de la declaración de la víctima, corroborada por declaraciones de testigos y un informe psicológico que evidenció el impacto emocional y físico de los hechos.

PUBLICIDAD

El tribunal, por lo tanto, concluye que los actos fueron realizados sin el consentimiento de la denunciante y que el acusado abusó de la confianza que existía entre ambos. La sentencia no es firme pues cabe presentar recurso de apelación ante el alto tribunal gallego.