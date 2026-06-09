PP y Vox se reúnen para negociar la investidura de Moreno en Andalucía

Sevilla, 9 jun (EFE).- El PP y Vox han mantenido este martes una primera reunión para negociar un pacto para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, según han informado fuentes del Gobierno andaluz y de Vox. EFE
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