San Sebastián se pone el sombrero para pasear en la 'belle époque'

San Sebastián, 7 jun (EFE).- San Sebastián evoca este domingo la 'belle époque' con su multitudinario Paseo con Sombrero, en el que cientos de personas han vuelto a cubrir sus cabezas con llamativos gorros de flores, pamelas gigantes, tocados de plumas y hasta chisteras en homenaje al Festival de Cine de la ciudad.

La capital donostiarra celebra la cuarta edición de este pasacalles glamuroso que sigue la estela de otras ciudades como Nueva York, que organiza desde hace más de un siglo su peculiar desfile de sombreros en el que los participantes asombran con sus estrambóticos diseños.

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En el caso de San Sebastián, la mesura ha sido, de nuevo, la nota predominante, aunque tampoco han faltado propuestas atrevidas con sombreros de flores de gran envergadura, reutilizados para la ocasión por una comparsa donostiarra.

Bombines de estridentes colores, turbantes, gorras, 'txapelas' y hasta algún sombrero cordobés se han colado en la comitiva reunida en el Palacio Miramar para recorrer a pie el Paseo de La Concha en una jornada en la que, por fin, brilla el sol en San Sebastián.

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El programa se alargará con la celebración de la Ruta Pintxo Txapela, en la que participan diferentes establecimientos hosteleros, actuaciones de música y actividades para todos los públicos.

La participación en esta fiesta es abierta y gratuita y solo tiene una norma imprescindible para cualquier interesado: Llevar algo en la cabeza. EFE

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