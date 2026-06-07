La UPV presenta un sistema para evitar incendios de baterías de vehículos eléctricos

València, 7 jun (EFE).- Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV) han presentado un sistema que ayuda a evitar incendios y explosiones en las baterías de los vehículos eléctricos, consistente en un calorímetro que reproduce y monitoriza fugas térmicas en las baterías en condiciones controladas para entender mejor cómo se inician y evolucionan.

De esa forma, el nuevo sistema ayuda a obtener diseños cada vez más seguros, según ha informado este domingo en un comunicado la UPV, que ha explicado que el AVL Thermos ha sido desarrollado por el instituto CMT-Clean Mobility & Thermofluids de la UPV y AVL Iberica, filial de la multinacional austríaca AVL Mobility.

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Se trata de un nuevo calorímetro flexible y escalable diseñado para ensayos avanzados de baterías de nueva generación, que aumenta la seguridad de las baterías de ion-litio utilizadas, por ejemplo, en coches y patinetes eléctricos.

Antonio García, investigador del instituto CMT-Clean Mobility & Thermofluids, ha señalado que este sistema "responde a una de las necesidades más importantes del sector: analizar de forma rápida y segura las baterías de alta densidad energética, como las de ion-litio".

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Con este equipo, "es posible caracterizar de forma simultánea distintos fenómenos físicos que afectan al comportamiento de las baterías y evaluarlas con más precisión, lo que revierte en una mayor seguridad cuando estas están operativas", ha destacado.

Según García, la seguridad de las baterías de ion-litio es actualmente uno de los grandes retos de la movilidad eléctrica, pues conforme aumenta su capacidad energética y autonomía también crece la complejidad para evitar problemas críticos como la denominada fuga térmica, una reacción en cadena de sobrecalentamiento que puede provocar incendios, explosiones y daños irreversibles en vehículos y sistemas de almacenamiento.

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"La industria está desarrollando baterías cada vez más compactas y con mayor capacidad energética. Esto mejora la autonomía de los vehículos eléctricos, pero también incrementa los retos asociados a la seguridad. Y a ese reto precisamente responde AVL Thermos", ha indicado el investigador.

Este sistema reproduce y monitoriza fugas térmicas en condiciones controladas "para entender mejor cómo se inician y cómo evolucionan, y lo que es más importante, nos da las claves para saber cómo prevenirlas. En definitiva, contribuye a diseñar baterías cada vez más seguras", ha precisado García.

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El desarrollo del AVL Thermos es fruto de más de dos años de trabajo conjunto entre AVL y el grupo del CMT liderado Antonio García, referente internacional en seguridad de baterías y estudio de la fuga térmica.

Este sistema se ha presentado semana en una jornada organizada por este instituto de la UPV, en la que expertos internacionales han dado a conocer los últimos resultados de sus investigaciones encaminadas también a hacer más seguras las baterías.

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Entre otras cuestiones, han tratado aspectos como la gestión térmica de baterías, umbrales de los materiales en condiciones extremas y el equilibrio entre seguridad, rendimiento y densidad energética, uno de los principales desafíos actuales del sector, según las mismas fuentes. EFE