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Los tasadores de alhajas defienden su labor frente a los locales que solo compran oro

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Sergio Jiménez Foronda

Logroño, 7 jun (EFE).- El presidente de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas, Jesús Ángel Ruiz, ha defendido la labor que desempeñan estos profesionales en lo relacionado con la valoración de piezas “en todos sus aspectos”, frente a los locales que compran oro y que tan solo realizan ofertas económicas.

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Ruiz (Calahorra, La Rioja, 1960) ha explicado a EFE que “la labor de un tasador no es la que todo el mundo piensa, porque se ha confundido a la gente en las casas de ‘compro oro’ con que ofrecen ‘las mejores tasaciones’”, pero, en realidad, plantean cantidades económicas por las que adquirir las piezas y “eso no es tasar”.

Ha indicado que “tasar es valorar una pieza en todos sus aspectos, desde el valor intrínseco de sus metales y piedras preciosas hasta el valor extrínseco que puede tener, tanto por el tipo de hechura como por la firma, la antigüedad y el valor histórico”.

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"Los tasadores podemos darle muchísimos valores a una joya, desde el valor de precio de venta al público normal para una joya actual a un valor de empeño, que sería más bajo; un valor de mercado secundario o un valor de desguace, que sería lo que ofertan en las casas de compraventa”, ha precisado.

Ha incidido en que "un tasador estudia y aporta el valor completo de la alhaja, tanto en un escalón de mercado como en otro”; y el precio “te lo tiene que dar correcto, perfecto y bien estudiado al céntimo”.

“No nos sirve con decir ‘más o menos vale esto’”, sino que un profesional tiene que decir “vale esto y por este motivo, ya sea porque pesa tanto o porque las piedras tienen esta calidad”, por ejemplo, ha subrayado.

Ha recordado que se encargó personalmente de la valoración de la corona real española cuando se nombró a Felipe VI rey, una joya que tiene “el valor histórico de haber pertenecido a los Borbones”.

Esta corona, ha proseguido, es una pieza que “en su momento fue polémica” porque “no tiene mucho valor intrínseco, es una corona de plata repujada con chapado en oro y no tiene más, ninguna piedra preciosa”. Sin embargo, “hay personas que pensaban que valía mucho más”.

Ha destacado que, para dar el valor histórico, hay que hacer un estudio de mercado de piezas que hayan podido salir en subastas internacionales con un valor histórico similar.

Ruiz ha asegurado que “el valor histórico puede disparar la pieza a unos niveles totalmente insospechados” y se puede dar por un objeto que haya pertenecido a alguien que ha tenido una relevancia histórica en cualquier sentido.

Ha puesto como ejemplo “un guante con cristales de Swarovski, cuyo precio de coste inicial serían aproximadamente 150 dólares y que se vendió por 5 millones de dólares porque perteneció al cantante Michael Jackson”, en este caso, es el personaje el que dota a esta pieza de su valor histórico.

“No hace falta que el valor histórico sea porque la pieza pertenezca a alguien de la realeza, puede ser cualquier tipo de valor histórico, y hay que poder dar todos los valores que te piden estudiando cada caso con detenimiento”, ha incidido.

La Asociación Española de Tasadores de Alhajas cuenta con unos 150 miembros en una organización que su presidente ha definido como “bastante selecta” y que también se dedica a formar a futuros tasadores.

Ha relatado que para ser tasador hay que ser "gemólogo, experto en diamantes y tener conocimientos absolutamente de todo lo que pueda estar relacionado con la tasación", como procesos de fabricación, restauración y tipos de tallas, dado que “no se puede valorar lo que no se sabe identificar”.

“Veo muy bien el futuro de la profesión” siempre que la desempeñe “un buen tasador que esté bien preparado”, porque “con una lupa y una buena formación se puede identificar todo”, ha subrayado. EFE

sjf/alg/jmj

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