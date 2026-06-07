La candidatura de Riquelme se queja de que el club le pidiera salir de Valdebebas

Madrid, 7 jun (EFE).- La candidatura de Enrique Riquelme se quejó este domingo de que los servicios de seguridad del Real Madrid emplazaran al empresario alicantino a abandonar la Ciudad Deportiva de Valdebebas cuando varias decenas de socios seguían esperando para hacerse fotos con él y saludarlo.

Después de que Riquelme depositara su papeleta en las elecciones que se celebran en el pabellón de baloncesto de la ciudad deportiva y atendiera a los periodistas en el exterior, el aspirante prosiguió con los saludos a los simpatizantes durante más de hora y media.

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Cuando se aproximaba a su coche, aparcado a las afueras de la pista de baloncesto, la seguridad del club le pidió abandonar la ciudad deportiva si quería continuar atendiendo a los socios.

"Nos han dicho que ahí no podíamos estar y nos han echado, que no podíamos estar ahí", explicaron fuentes de la candidatura de Riquelme.

El empresario, de 37 años, va a seguir la jornada electoral en un autocine de Madrid junto a su junta directiva, familiares y amigos.

El presidente del club, Florentino Pérez, que aspira a seguir al frente del club después de casi 24 años en el cargo, también estuvo saludando durante largo tiempo a los socios en el exterior del pabellón después de votar.

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Pérez, con su directiva, va a esperar al cómputo de las papeletas desde un hotel cercano al estadio Santiago Bernabéu. EFE