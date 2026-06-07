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Marc Márquez, en su victoria cien, Manuel González y Máximo Quiles, 47º pleno español

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), con su victoria número cien y la primera de 2026, Manuel González (Kalex) y Máximo Quiles (KTM), en sus respectivas categorías, han logrado el cuadragésimo séptimo pleno de victorias españolas en un gran premio de motociclismo.

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Marc Márquez, con el centenar de victorias, se sitúa tras los dos grandes ganadores de las estadísticas, los italianos Giacomo Agostini, que sumó 122 triunfos, y Valentino Rossi, que tiene 115 victorias.

Jorge Martín, Izan Guevara y Máximo Quiles fueron los primeros en lograr un triple de victorias en 2026, en el Gran Premio de Francia disputado en el circuito Bugatti, de Le Mans.

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Con estas victorias el motociclismo español alcanza las 806 en el histórico de triunfos, desde aquella primera victoria que consiguió en el circuito catalán de Montjuic en 1968, Salvador Cañellas.

Este es el segundo triplete de victorias conseguido por los pilotos españoles en 2026, que la pasada temporada lo logró hasta en cinco ocasiones, en Tailandia, Catar, España, Italia y Cataluña.

En 2024, sólo en una ocasión hubo pleno español, protagonizado por Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), Arón Canet (Kalex) y Daniel Holgado (Gas Gas), en un hito deportivo que comenzó a producirse en 2003, en Francia, con Sete Gibernau (Honda), Toni Elías (Aprilia) y Dani Pedrosa (Honda).

Fue en 2013 cuando se registró el mejor momento de victorias de pilotos españoles en todas las categorías, al conseguir doce, en tanto que en la temporada 2014 apenas fueron tres, y en 2015, 2016, 2018 y 2020 se registró una sequía absoluta.

En 2013 los pilotos españoles encadenaron seis triples de victorias consecutivas en el final de la temporada, de las doce totales, y con los triunfos de Lorenzo, Terol y Viñales en Valencia, ascendieron a 47 victorias de 52 posibles, el número de triunfos en una sola temporada.

La anterior marca fue establecida en 2010 con 36 victorias, en la primera ocasión en la que todos los títulos mundiales fueron para pilotos españoles con Jorge Lorenzo (MotoGP), Toni Elías (Moto2) y Marc Márquez (125 c.c.), como también sucedió en 2013 con los títulos de Marc Márquez en MotoGP, Pol Espargaró, en Moto2, y Maverick Viñales, en Moto3.

Los cuarenta y siete tripletes de victorias de España, que ya suma 806 victorias en el campeonato del mundo de motociclismo, son:

.1. Francia 2003: Sete Gibernau (Honda), MotoGP; Toni Elías (Aprilia), 250 c.c.; y Dani Pedrosa (Honda), en 125 c.c.

.2. Gran Bretaña 2006: Dani Pedrosa (Honda RC 211 V), en MotoGP; Jorge Lorenzo (Aprilia), en 250 c.c.; y Álvaro Bautista (Aprilia), en 125 c.c.

.3. Valencia 2009: Dani Pedrosa (Honda RC 211 V), en MotoGP; Héctor Barberá (Aprilia), en 250 c.c.; y Julián Simón (Aprilia), en 125.

.4. España 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Pol Espargaró (Derbi), en 125 c.c.

.5. Francia 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Pol Espargaró (Derbi), en 125 c.c.

.6. Alemania 2010: Dani Pedrosa (Honda RC 212 V), en MotoGP; Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Marc Márquez (Derbi), en 125 c.c

.7. República Checa 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP, Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Nicolás Terol (Aprilia), en 125 c.c.

.8. Indianápolis 2010: Dani Pedrosa (Honda RC 212 V), en MotoGP; Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Nicolás Terol (Aprilia), en 125 c.c.

.9. San Marino 2010: Dani Pedrosa (Honda RC 212 V), en MotoGP; Toni Elías (Moriwaki), en Moto2; y Marc Márquez (Derbi), en 125 c.c.

10. Italia 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Marc Márquez (Suter), en Moto2; y Nicolás Terol (Aprilia), en 125 c.c.

11. Alemania 2011: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V), en MotoGP; Marc Márquez (Suter), en Moto2; y Héctor Faubel (Aprilia), en 125 c.c.

12. San Marino 2011: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP, Marc Márquez (Suter), en Moto2 y Nicolás Terol (Aprilia), en 125 c.c.

13. Catar 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Marc Márquez (Suter), en Moto2; y Maverick Viñales (FTR Honda), en Moto3

14. Inglaterra 2012: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP, Pol Espargaró (Kalex), en Moto2, y Maverick Viñales (FTR Honda), en Moto3.

15. Indianápolis 2012: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V), en MotoGP; Marc Márquez (Suter), en Moto2; Luis Salom (Kalex KTM), en Moto3.

16. Aragón 2012: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V), Pol Espargaró (Kalex), en Moto2, y Luis Salom (Kalex KTM), en Moto3.

17. Catar 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) en MotoGP, Pol Espargaró (Kalex), en Moto2 y Luis Salom (KTM), en Moto3.

18. Austin 2013: Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP, Nicolás Terol (Suter), en Moto2 y Alex Rins (KTM), en Moto3.

19. España 2013: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V), Esteve "Tito" Rabat (Kalex) en Moto2, y Maverick Viñales (KTM), en Moto3.

20. Cataluña 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Pol Espargaró (Kalex), en Moto2 y Luis Salom (KTM), en Moto3.

21. Alemania 2013: Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP, Jordi Torres (Suter), en Moto2 y Alex Rins (KTM), en Moto3.

22. Indianápolis 2013: Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP, Esteve Rabat (Kalex), en Moto2, y Alex Rins (KTM) en Moto3.

23. San Marino 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) en MotoGP; Pol Espargaró (Kalex) en Moto2 y Alex Rins (KTM) en Moto3.

24. Aragón 2013: Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP; Nicolás Terol (Suter) en Moto2 y Alex Rins (KTM) en Moto3.

25. Malasia 2013: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V) en MotoGP; Esteve "Tito" Rabat (Kalex) en Moto2 y Luis Salom (KTM) en Moto3.

26. Australia 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Pol Espargaró (Kalex), en Moto2 y Alex Rins (KTM) en Moto3.

27. Japón 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1), en MotoGP; Pol Espargaró (Kalex), en Moto2; Alex Márquez (KTM), en Moto3.

28. Comunidad Valenciana 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha YZR M 1) en MotoGP; Nicolás Terol (Suter) en Moto2; y Maverick Viñales (KTM), en Moto3.

29. Cataluña 2014: Marc Márquez (Honda RC 213 V) en MotoGP; Esteve Rabat (Kalex) en Moto2) y Alex Márquez (Honda), en Moto3.

30. Inglaterra 2014: Marc Márquez (Honda RC 213 V), en MotoGP; Esteve "Tito" Rabat (Kalex), en Moto2; Alex Rins (Honda) en Moto3.

31. Malasia 2014: Marc Márquez (Honda RC 213 V), MotoGP; Maverick Viñales (Kalex), Moto2; Efrén Vázquez (Honda), Moto3.

32. España 2017: Dani Pedrosa (Honda RC 213 V) en MotoGP; Alex Márquez (Kalex), en Moto2; Arón Canet (Honda), en Moto3.

33. Cataluña 2019: Marc Márquez (Honda RC 213 V), en MotoGP; Alex Márquez (Kalex), en Moto2; Marcos Ramírez (Honda), en Moto3.

34. República Checa 2019: Marc Márquez (Honda RC 213 V), en MotoGP; Alex Márquez (Kalex), en Moto2; Arón Canet (KTM), en Moto3.

35. Gran Bretaña 2019: Alex Rins (Suzuki GSX RR), en MotoGP; Augusto Fernández (Kalex), en Moto2; Marcos Ramírez (Honda), en Moto3.

36. Américas 2021: Marc Márquez (Honda RC 213 V); Raúl Fernández (Kalex), en Moto2; Izan Guevara (Gasgas), en Moto3.

37. Australia 2022: Alex Rins (Suzuki GSX RR), en MotoGP; Alonso López (Boscoscuro) en Moto2; Izan Guevara (GasGas), en Moto3.

38. Valencia 2022: Alex Rins (Suzuki GSX RR), en MotoGP; Pedro Acosta (Kalex), en Moto2; Izan Guevara (GasGas), en Moto3.

39. Austin 2023: Alex Rins (Honda RC 213 V), en MotoGP; Pedro Acosta (Kalex), en Moto2; Iván Ortolá (KTM), en Moto3.

40. Portugal 2024: Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), en MotoGP; Arón Canet (Kalex), en Moto2; Daniel Holgado (Gas Gas), en Moto3.

41. Tailandia 2025: Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), en MotoGP; Manuel González (Kalex), en Moto2; José Antonio Rueda (KTM), en Moto3 42. Catar 2025: Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), en MotoGP, Arón Canet (Kalex), en Moto2; Ángel Piqueras (KTM), en Moto3.

43. España 2025: Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), en MotoGP; Manuel González (Kalex), en Moto2; José Antonio Rueda (KTM), en Moto3.

44. Italia 2025: Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25), en MotoGP; Manuel González (Kalex), en Moto2; Máximo Quiles (KTM), en Moto3.

45. Cataluña 2025: Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP24), en MotoGP; Daniel Holgado (Kalex), en Moto2, y Ángel Piqueras (KTM), en Moto3.

46: Francia 2026: Jorge Martín (Aprilia RS-GP), Izan Guevara (Boscoscuro), en Moto2; y Máximo Quiles (KTM), en Moto3.

47: Hungría 2026: Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), en MotoGP; Manuel González (Kalex), en Moto2; y Máximo Quiles (KTM), en Moto3. EFE

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