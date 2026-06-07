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Las semifinales, tope español en el kayak cross de Praga

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Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Las semifinales, a las que llegó Miren Lazkano, fueron el tope de la selección española en la prueba de kayak cross de la segunda prueba de la Copa del Mundo de piragüismo eslalon, disputada en Praga.

Lazkano fue vigésima en la clasificación con un crono de 70.92, peor que el de la triple medallista olímpica, Maialen Chourraut, duodécima con 70.06, a 2.34 de la más rápida, la checa Katerina Bekova, en tanto de Laia Sorribes fue vigésima sexta con 72.01.

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Las tres progresaron a las eliminatorias, pero la que llegó más lejos fue Lazkano, que accedió a semifinales tras ganar los cuartos pero ya no pudo sellar su pase a la final. Sorribes cedió en la primera ronda y Chourraut en cuartos.

En categoría masculina Manuel Ochoa también fue el que se metió en semifinales después de haber sido el segundo español en la clasificatoria, al ser vigésimo tercero con 65.68. David Llorente fue duodécimo con 64.89 y Pau Echaniz cuadragésimo séptimo con 69.08, con lo que este último fue eliminado.

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David Llorente no pudo progresar al ser tercero de su serie en la primera ronda, en tanto que Manu Ochoa sí que pasó esa criba, pero no así la de cuartos de final. EFE

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