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Alex Baudin sobrevive desde la fuga y le da la primera alegría a Francia

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Redacción Deportes, 7 jun (EFE).- El ciclista francés Alex Baudin (EF Education - EasyPost) se impuso en solitario desde la fuga en la primera etapa del Tour Auvernia-Ródano-Alpes, de 146,2 kilómetros, disputada entre las localidades de Vizille y Saint-Ismier, por lo que se convirtió en el primer líder de la general de la carrera.

Es la tercera victoria a nivel profesional para el francés, la primera en una prueba World Tour y la primera desde agosto de 2024. Segundo fue el belga Ramses Debruyne (Alpecin), y tercero, el también galo Léo Bisiaux (Decathlon), quienes llegaron 32 segundos más tarde, junto a un grupo que atacó desde el pelotón a falta de 5 kilómetros.

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El menú del día incluía cuatro puertos, el último (Rousset, de primera categoría) coronado a unos 20 kilómetros de la meta. Una buena piedra de toque para valorar el estado de forma de los aspirantes a la victoria en la clasificación general, la etapa inaugural más dura en cuanto a desnivel acumulado de los últimos años.

Tras 20 kilómetros de pelea en el pelotón, una decena de ciclistas consolidó la fuga del día, en la que se encontraban los españoles Raúl García Pierna (Movistar), Álex Díaz (Caja Rural) y Sergio Samitier (Cofidis). En la primera subida de la jornada (L'Arzelier), sufrió y terminó por abandonar Matthew Riccitello, compañero de Paul Seixas en el equipo Decathlon.

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Tras la bajada, hubo cambios en la composición de la fuga, que quedó finalmente formada, además de por los tres españoles, por Alex Baudin, Alastair Mackellar (EF Education), Georg Zimmermann (Lotto), Mattéo Vercher (TotalEnergies), George Bennett (NSN) y Clément Braz (Groupama). Juntos, consiguieron consolidar un margen de en torno a dos minutos respecto al pelotón.

Dicho pelotón, además, subía a un ritmo endiablado cuando llegaba a los puertos, liderado por el Decathlon de Seixas. En la cota de Quaix-en-Chartreuse (2,3 kilómetros al 9,2 % de pendiente media), la tercera del día, se descolgaron Van Aert y Almeida, que ya habían sufrido en los ascensos anteriores. Para entonces, la ventaja de la fuga ya se había reducido a cerca de un minuto.

Después de coronar el puerto y la corta bajada antes de la siguiente cota puntuable (col de Vence), en cabeza de carrera se quedaron solos Alex Baudin, George Bennett y Clément Braz. Llegaron juntos al pie de la côte de Rousset (8,2 kilómetros al 7,6 %), último puerto del día, pero un movimiento de Baudin le permitió marcharse en solitario.

Por detrás, ya desde las primeras rampas, ciclistas fuertes como Pello Bilbao (Bahrain), Daniel Felipe Martínez (Red Bull) o Ben Healy (EF Education) sufrieron mucho para seguir el ritmo del pelotón, liderado por el Visma y el Decathlon y cada vez más reducido.

Baudin llegó a solas a coronar en primera posición la subida a Rousset. El corredor francés del EF Education no dejó de creer en sus posibilidades en ningún momento. Logró mantener la diferencia respecto al grupo perseguidor siempre por encima del minuto, después de un gran descenso.

Entonces, a falta de 5 kilómetros para la meta, el pelotón permitió a un grupo de diez corredores atacar en persecución de Baudin. En él se encontraban hombres como Bruno Armiral (Visma), Kévin Vauquelin (INEOS) o Kevin Vermaerke (UAE). No pudieron alcanzar a Baudin, que entró en solitario en meta, pero se disputaron el podio, que fue para Ramses Debruyne (Alpecin) y Léo Bisiaux (Decathlon).

La segunda etapa del antiguo Dauphiné será, con diferencia, la más larga de la carrera. El pelotón recorrerá 234,3 kilómetros entre Saint-Martin-le-Vinoux y Le Puy-en-Velay, con un recorrido repleto de cotas puntuables. La última dificultad del día será la subida a Saint-Vidal (2 kilómetros al 7,4 % de pendiente media), que se corona a 11,8 kilómetros de la meta. EFE

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