España sella su ascenso a la primera división con un octavo puesto en Burdeos

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- La selección española femenina de rugby 7 ha acabado octava en el torneo de Burdeos (Francia), etapa final de las Series Mundiales, después de perder este domingo contra Japón (7-19) el último partido de la temporada, aunque ha certificado su regreso a la primera división del circuito internacional.

El partido contra las japonesas, el equipo que hace más pases del circuito, puso a prueba a la defensa española, la piedra angular sobre la que las 'Leonas' han construido su ascenso, pero la fatiga acumulada durante el curso les impidió sujetar la incursión de Chiaki Saegusa, que anotó a los dos minutos.

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María García Gala replicó en la jugada siguiente, cuando desbordó a la línea nipona después de una recuperación en el suelo de Paula Requena, y España consiguió alcanzar el descanso con el marcador empatado a 7 a pesar del dominio del rival.

En la segunda mitad, sin embargo, las asiáticas siguieron monopolizando la posesión hasta encontrar huecos en las defensoras, demasiado fatigadas como para conectarse entre ellas, y decantar el resultado gracias a dos ensayos posados por Hanako Utsumi y Honoka Tsutsumi (7-19).

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La octava plaza lograda por España en Burdeos, idéntica a las conseguidas en las otras dos etapas de esta fase final, la lleva hasta los 18 puntos y el octavo puesto final que le permite recuperar la categoría perdida hace un año. EFE

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