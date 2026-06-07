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A falta de títulos, votos

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Carlos Pérez Gil

Madrid, 7 jun (EFE).- Veinte años después de las últimas elecciones y tras una temporada sin títulos tanto en fútbol como en baloncesto, los socios del Real Madrid retaron el calor en la capital del España y las afecciones de tráfico por la visita del papa para acudir a votar en el duelo entre el presidente desde hace casi 24 años, Florentino Pérez, y el aspirante novato Enrique Riquelme.

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La última vez que los afiliados fueron llamados a votar fue en julio de 2006, cuando ganó Ramón Calderón, y desde entonces, la hegemonía de Florentino Pérez llevó a guardar las urnas en el almacén.

El largo paréntesis y el pulso mantenido entre Pérez y Riquelme durante la campaña espolearon a los socios a ejercer su sufragio, lo que se tradujo en un trasiego constante desde que abrieron a las 9.00 horas las puertas a las 9.00 horas por las instalaciones de la ciudad deportiva de Valdebebas, que se estrenó como colegio electoral.

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En el pabellón de baloncesto se instalaron 60 mesas, ordenadas por número de socio, en las que no cesaron de pasar afiliados deseosos de consolar con el voto la sequía de títulos.

“Ha sido fenomenal. Hemos disfrutado mucho”, se felicitó Noelia por la convocatoria después de dos décadas sin sufragio.

De los candidatos, el primero que llegó a la urnas fue Florentino Pérez, al filo de las 10.00, y una hora después lo hizo Riquelme, acompañado de su esposa, Malén Guirado, y de algunos miembros de su directiva.

El voto del debutante se vio aderezado con aplausos y algún grito de “presidente”, al que replicó un socio con otro de “mentiroso”.

En ambos casos, se pararon a saludar y hacerse fotos con los electores, antes y después de depositar la papeleta. El baño de masas se extendió al exterior del pabellón, donde estuvieron varias horas dejándose adular por los afiliados, sin que llegaran a coincidir los dos candidatos.

A falta de encuestas sólidas, las opiniones divididas de algunos de los 70.000 socios con derecho a voto avivaron la incertidumbre sobre el desenlace electoral.

“He votado a Riquelme. Otro año de Florentino sería la hecatombe”, justificó un socio su apuesta por el aspirante novel.

Un votante que llegó a Valdebebas sudoroso tras venir de hacer deporte también se inclinó por el empresario alicantino, aunque le costó recordar su nombre. “He votado a… ¿cómo se llama? Todo lo que no sea Florentino”, zanjó.

Los ‘florentinistas’ tiraron del legado y de las siete Ligas de Campeones ganadas por el presidente de la constructora ACS, de 79 años, para brindarle su papeleta.

José Luis y su hijo Javier convinieron en que Riquelme “es muy poco serio” por su promesa de que tratará de fichar al técnico alemán Jürgen Kloop y de recurrir a grandes jugadores como Raúl y Fernando Hierro que “no valen para la gestión”.

“Con Florentino, cada tres años ganamos una ‘Champions’. Eso es imbatible”, esgrimió otro socio que apuesta por la continuidad. “No sabemos quién es Riquelme, qué propone. Solo quiere hacerse famoso”, reprochó su acompañante al empresario alicantino.

Con 90 años y 67 de afiliado, Dámaso se desplazó desde el extrarradio de Madrid con su hija y su nieta para votar a Riquelme.

“Hay que cambiar a ver si mejoramos. Llevamos dos años en blanco y haciendo el ridículo. Contento a ver si sale ese (Riquelme)”, defendió Dámaso, apoyado en su andador y ataviado con una bufanda madridista.

Más allá de las incidencias habituales, en su mayoría por no presentar el carné físico de socio, la jornada discurrió sin sobresaltos.

Desde la candidatura de Riquelme, se quejaron de que los servicios de seguridad del club le emplazaron a abandonar Valdebebas para no complicar el tránsito cuando aún tenía a varias decenas de simpatizantes pendientes de saludarles. EFE

(vídeo)

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