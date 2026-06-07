El rey, al despedir al papa tras la misa en Cibeles: "Madrid ha respondido"

Madrid, 7 jun (EFE).- El rey ha destacado este domingo, al despedir al papa tras la misa en la plaza de Cibeles, la respuesta de Madrid y sus habitantes, que hoy han llenado las calles del centro para seguir la celebración litúrgica.

"Madrid ha respondido", ha dicho el rey a León XIV cuando, finalizada la misa, le ha despedido a las puertas del Ayuntamiento, acompañado de la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

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El pontífice ha congregado este domingo en Madrid a mas de un millón doscientas mil personas en el que ha sido hasta ahora el acto más multitudinario de su visita a España, una misa en Cibeles en la que ha marcado el camino a los fieles para salir de una fe "cómoda y privada" y comprometerse con el bien común.

El de esta mañana ha sido el último de los actos del Santo Padre en Madrid en el que han estado los reyes, por lo que Felipe VI ha emplazado al papa a su próximo encuentro, en Canarias, donde el rey le despedirá antes de viajar de regreso a Roma.

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Previamente, cuando León XIV llegó a la plaza de Cibeles, pasadas las nueve y media de la mañana y durante el saludo de las autoridades, ambos conversaron también brevemente.

A la misa de esta mañana han asistido, además de los reyes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; la ministra de Educación, Milagros Tolón; y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; quienes también han estado en la despedida al pontífice, mientras la multitud congregada coreaba "Viva el papa". EFE

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