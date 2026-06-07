El papa se reunirá este lunes por la tarde con víctimas de abusos en la Iglesia

Madrid, 7 jun (EFE).- El encuentro del papa León XIV con víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia tendrá lugar este lunes a las 16.15 en la sede de la Nunciatura en Madrid, según han confirmado a EFE fuentes conocedoras de la reunión.

La oficina de prensa del Vaticano anunció que el papa se iba a reunir con las víctimas la víspera del viaje del pontífice a Madrid, pero no reveló el lugar ni el momento de la cita.

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Tendrá lugar finalmente este lunes, en su último día en Madrid, después de que León XIV acuda al Congreso para pronunciar un inédito discurso ante las Cortes Generales.

Las principales asociaciones de víctimas y supervivientes de los abusos han denunciado su exclusión en la visita del papa, ya que no han sido convocados y temen que el pontífice solo se reúna con personas que han participado en el proyecto Repara, puesto en marcha por la archidiócesis de Madrid para atender a los afectados.

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De hecho, tienen previsto manifestar sus críticas a la gestión de la visita la tarde de este domingo y del lunes ante la Nunciatura -donde se aloja el papa- para reclamar ser escuchadas.

Repara fue organizado en 2020 en la archidiócesis de Madrid para la atención a víctimas y la prevención de abusos sexuales, espirituales y de conciencia en su entorno eclesial. EFE

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