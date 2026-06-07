El base argentino Pepe Vildoza no seguirá en el Girona la próxima temporada

Girona, 7 jun (EFE).- El Bàsquet Girona anunció este domingo que el base argentino Pepe Vildoza, que el pasado verano fichó por una temporada por el club catalán procedente del Atlético Boca Juniors, no seguirá la próxima temporada.
Vildoza, de 30 años, se marcha del Girona tras promediar 5,6 puntos y 2,2 asistencias en casi 15 minutos en pista tras 32 partidos disputados.
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El Bàsquet Girona, que ha decidido no renovar al internacional argentino, ha querido darle las gracias "por su dedicación dentro y fuera de la pista" y le ha deseado "mucha suerte en su futuro profesional y personal". EFE
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