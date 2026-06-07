Trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal en Lepe (Huelva)

Huelva, 7 jun (EFE).- Efectivos del Plan Infoca trabajan por tierra y aire en la extinción de un incendio forestal en el paraje Waingunga del término municipal de Lepe, en la provincia de Huelva.

Según ha informado el Plan Infoca, el incendio se ha originado a las 14:30 horas e inicialmente se han enviado al lugar dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra, a los que posteriormente se han sumado dos aviones anfibios.

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Por tierra, los dos grupos de bomberos forestales y dos técnicos de operaciones que se han movilizado en un primer momento se han visto reforzados con otros cuatro grupos de bomberos, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y seis autobombas. EFE

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