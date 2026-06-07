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Se mantiene la incógnita para el banquillo del Unicaja tras decisión de Navarro de dejarlo

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Málaga, 7 jun (EFE).- Una semana después de que el técnico Ibon Navarro comunicara a los responsables del Unicaja que no iba a continuar la próxima temporada, pese a tener un año más de contrato, se mantiene la incógnita en torno a quién ocupará su banquillo tras una decepcionante campaña en la que el equipo se quedó fuera de la fase por el título de la Liga Endesa.

Ibon Navarro, el técnico más laureado en la historia del Unicaja con siete títulos en cuatro temporadas y media, habló con el presidente Antonio Jesús López Nieto y el director deportivo Juanma Rodríguez, y les comunicó su decisión de abandonar la entidad malagueña, según informaron el pasado domingo fuentes próximas al club.

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El principal escollo es que Navarro tiene una cláusula de salida cuya cuantía cambia en los próximos días y, por el momento, no se han producido variaciones en la situación, ya que el club se muestra inflexible y defiende que debe abonarla si quiere abandonar el equipo, mientras que sus agentes desean una negociación para rebajar el montante económico.

Aunque no ha trascendido de forma oficial ningún extremo, distintas informaciones apuntan a que el técnico vitoriano tendría la opción de entrenar la próxima campaña al Estrella Roja de Belgrado, donde milita un ex jugador del equipo malagueño, el estadounidense Tyson Carter, y al que podría dirigir en la Euroliga, la mejor competición continental.

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Los dirigentes del Unicaja buscan, mientras tanto, un posible sustituto de Ibon Navarro, tras una temporada aciaga que quizás erosionó al técnico, quien la concluyó sobrepasado por los numerosos problemas acaecidos con muchas lesiones, fichajes que no rindieron lo que se esperaba y dificultades personales de varios jugadores.

Al club andaluz han llegado numerosos ofrecimientos de entrenadores para el posible relevo del vasco, pero la cúpula deportiva del Unicaja no se quiere precipitar y busca un técnico joven y que conozca la ACB, un requisito indispensable.

El que más gusta es el actual entrenador del Bàsquet Girona Moncho Fernández, con contrato en vigor y sin cláusula de rescisión, una situación que dejó bien clara días atrás el director deportivo del club catalán, Fernando San Emeterio.

Otros que han sonado son Pablo Laso, actual entrenador del Efes turco, o el exjugador croata Veljko Mrsic, aunque aún se mantiene la incertidumbre en torno al futuro del banquillo del Unicaja. Esta próxima semana podría ser clave para que ambas partes la despejen. EFE

jrl/cc/jap

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