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Cuatro heridos tras ser rociados con líquido corrosivo por un hombre en Ciudad Real

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Toledo, 7 jun (EFE).- Cuatro personas han tenido que ser hospitalizadas con quemaduras este domingo, dos de ellas graves, después de ser rociadas con líquido corrosivo por un hombre de 45 años, que también ha tenido que ser trasladado al hospital en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Según ha informado el 112 a EFE, el líquido corrosivo ha provocado en las víctimas quemaduras en los brazos, espalda y cara, y dos de ellas han tenido que ser trasladadas a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario de Getafe (Madrid).

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Fuentes de la Policía Nacional han informado a EFE de que el suceso ha ocurrido en un bar ubicado en la plaza de España de Alcázar de San Juan, después de una discusión entre un cliente del establecimiento y los responsables del local.

Las primeras averiguaciones de los cuerpos de seguridad apuntan a que el hombre habría utilizado sosa cáustica u otro tipo de químico. La Policía Científica se encuentra en la zona y ya se ha abierto una investigación.

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El presunto agresor es un hombre que ha sido trasladado en una UVI al hospital Mancha Centro, ubicado en la localidad ciudadrealeña, con quemaduras provocadas por el mismo químico.

De acuerdo a la información policial, una mujer de 52 años y otra persona cuya edad no se ha precisado que trabajaban en el bar han tenido que ser traslados al Hospital Universitario de Getafe, con quemaduras graves.

Las otras dos víctimas son clientes del bar, dos hombres de 60 y 65 años, que han sido trasladados al Hospital Mancha Centro con quemaduras leves. EFE

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