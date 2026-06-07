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Denuncian la vandalización de un mural LGTBI en Talavera de la Reina (Toledo)

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Toledo, 7 jun (EFE).- La Asociación LGTBora ha denunciado que un mural con la bandera LGTBI ubicado en Talavera de la Reina (Toledo) ha sido vandalizado con "con simbología nazi y mensajes de odio".

Según una nota de prensa la asociación, que ha avanzado que presentará un escrito ante la Fiscalía especializada en delitos de odio, el mural, en el que está pintada una bandera arcoíris, ha aparecido vandalizado con una esvástica y la frase "Talavera nacional, fuera escoria".

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LGTBora ha exigido al Ayuntamiento de Talavera, gobernado por PP y Vox, "una condena pública y medidas concretas para proteger a las vecinas y vecinos LGTBIAQ+ en Talavera" y ha advertido que se trata del sexto ataque en tres años a este mural, situado en el barrio San Antonio-Puente Romano.

La Asociación apunta a que estas pintadas han aparecido la misma semana en la que LGTBora ha presentado la programación del Orgullo 2026 en Talavera, lo que desde la asociación se interpreta como "un intento de intimidación contra el colectivo y contra todas las personas que defienden una ciudad diversa, libre y segura".

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Además, lo enmarcan en un "clima de creciente hostigamiento contra las personas LGTBIAQ+ en la ciudad", citando también comentarios "de odio y burlas lgtbifobicas" contra el anuncio de las actividades del Orgullo en la ciudad en redes sociales. EFE

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