Antonelli: "Han sido una carrera y un fin de semana increíbles"

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Mónaco, el sexto del año, declaró este domingo en el circuito urbano del principado de la Costa Azul, donde logró su quinta victoria seguida, que "han sido una carrera y un fin de semana increíbles".

"Han sido una carrera y un fin de semana increíbles", comentó Antonelli, de 19 años, el líder más joven de la historia, que logró su quinta victoria en la F1, la quinta (seguida) del curso, y se convirtió en el ganador de menor edad de la historia del Gran Premio de Mónaco y en el segundo italiano desde que lo hiciese por última vez, en 2004 -cuando él aún no había nacido- Jarno Trulli.

PUBLICIDAD

"Teníamos un ritmo increíble y todo salió, desde el principio, a la perfección. El coche fue fantástico y me permitió tener la confianza para darlo todo en carrera", dijo el boloñés, que ahora lidera el Mundial con 156 puntos, 66 más que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), segundo este domingo en Montecarlo.

"La temporada aún es larga y tenemos que seguir esforzándonos para seguir intentando elevar el listón", señaló, nada más bajarse del coche, la nueva estrella del deporte italiano, que llegará con esa ventaja holgada al circuito de Montmeló, sede, el próximo fin de semana, del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

PUBLICIDAD

"Pero la verdad es que estamos viviendo un momento realmente dulce", apuntó Antonelli tras consagrarse en Mónaco, donde logró su quinto triunfo seguido, después de los que obtuvo en los Grandes Premios de China, Japón, Miami (EEUU) y Canadá. EFE