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El Barça estudia pedir la ampliación de la financiación del Espai Barça, según 'Ara'

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Barcelona, 7 jun (EFE).- El FC Barcelona está estudiando pedir a la asamblea de compromisarios una autorización para ampliar la financiación del Espai Barça, toda vez que el crédito de unos 1.450 millones de euros de Goldman Sachs para financiar la obra se está agotando y no cubrirá la totalidad del coste final del proyecto.

Según la noticia avanzada por el diario 'Ara', el sobrecoste de la obra es de entre 350 y 450 millones de euros, por lo que la directiva que volverá a presidir Joan Laporta a partir del 30 de junio valora dos escenarios para pedir la autorización de los compromisarios para ampliar el crédito.

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El primero de ellos es aprovechar la asamblea extraordinaria que se debe hacer a corto plazo para ratificar la nueva junta para tratar este asunto. El segundo es usar la convocatoria de la asamblea ordinaria que se celebra cada otoño para aprobar el cierre del ejercicio económico anterior y el presupuesto de la temporada en curso, para hacerlo.

De momento, el Spotify Camp Nou ya cuenta con las dos primeras graderías acabadas, con 62.000 de los 105.000 asientos que tendrá la obra definitiva funcionando a pleno rendimiento. Y las obras se centran hora en levantar los dos anillos VIP y la tercera gradería, que se irá abriendo por fases durante la próxima temporada.

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Sin embargo, la instalación de la cubierta del estadio, no está prevista hasta el verano de 2028, lo que conllevará un nuevo exilio de varios meses al Estadio Olímpic Lluís Companys. Y todavía falta por levantar el nuevo Palau Blaugrana y la urbanización de los alrededores de Les Corts, dentro del proyecto del Espai Barça.

Todo ello, según esta información, no será posible sin negociar un nuevo crédito, en una nueva operación de financiación que previamente debe contar con el visto bueno de la masa social del club azulgrana. EFE

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