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El brasileño Wesley se perderá el Mundial por una lesión y es sustituido por Éderson

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São Paulo (Brasil), 7 jun (EFE).- Wesley, lateral derecho titular de la selección brasileña, se perderá el Mundial por una lesión y será sustituido por el centrocampista Éderson, anunció este domingo la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

El lateral se sometió este domingo a una resonancia magnética que constató una lesión en el aductor del muslo izquierdo, que sufrió en el amistoso contra Egipto disputado el sábado en Cleveland, Estados Unidos.

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El seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti, optó por convocar en su lugar al centrocampista defensivo Éderson, jugador de 26 años del Atalanta italiano, que se incorporará a la concentración de la Canarinha en Nueva Jersey a partir del lunes.

Para el puesto de lateral derecho, Brasil cuenta con Danilo y con la opción de usar como reserva al defensa central Ibáñez, que también juega en esa posición. EFE

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