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17-37. Un Barça inabordable prolonga su reinado en la Copa ante el Bidasoa

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Alicante, 7 jun (EFE).- El Barça logró este domingo el título de campeón de la Copa del Rey, el decimotercero consecutivo y trigésimo de su currículum, al superar al Bidasoa Irún (17-37) en una final que no tuvo historia y que 'reventaron' en los primeros 10 minutos Nielsen con sus paradas y Mem con sus lanzamientos.

El equipo catalán no dio la menor opción a su rival y demostró que llega pletórico a la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que se disputará la próxima semana en Colonia (Alemania), ante un rival que se va de Alicante con el subcampeonato y un billete para competición europea. EFE

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pvb/cta/ism

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