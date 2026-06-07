Hamilton: "Lo primero de todo, felicitar a Kimi (Antonelli) y a mi antiguo equipo"

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó segundo este domingo el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito urbano del principado de la Costa Azul que "ante todo" quiere "felicitar a (el italiano Andrea) Kimi (Antonelli, ganador de la prueba) y a" su "antiguo equipo", en referencia a Mercedes, escudería con la que logró sis de sus siete títulos.

"Lo primero de todo, felicitar a Kimi (Antonelli) y a mi antiguo equipo", comentó, nada más bajarse del coche, Hamilton, en una segunda juventud a los 41 años y que este domingo repitió el segundo puesto logrado hace dos semanas en Canadá, su mejor resultado desde que pilota para Ferrari.

PUBLICIDAD

"Semana tras semana, Kimi está teniendo unas actuaciones muy buenas", apuntó el 'hombre récord' de la categoría reina, en la que cuenta 105 victorias y 104 'poles'.

"Hemos mejorado bastante los últimos meses, pero no lo suficiente para mantener su ritmo y aguantar el tirón", comentó Sir Lewis tras concluir segundo la prueba más icónica de la temporada, una carrera que se anotó en tres ocasiones.

PUBLICIDAD

"Sin embargo, haber conseguido un nuevo segundo puesto en Mónaco en las condiciones más difíciles es algo que tomo con mucho gusto", manifestó este domingo el espectacular y excéntrico campeón de Stevenage tras lograr su podio número 205 en la Fórmula Uno, el octavo en las calles de Montecarlo. EFE