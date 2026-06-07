Jofre Cullell, del BH Coloma, campeón de España de Ciclismo de Montaña en carrera corta

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- Jofré Cullell, del equipo riojano BH Coloma Team, se ha proclamado Campeón de España de Bicicleta de Montaña 'short track' (XCC) en la prueba que se ha celebrado en la estación de La Molina en el pirineo catalán.

El corredor del BH Coloma Team se impuso en una demostración de carácter, ya que sufrió una caída en la primera vuelta que le obligó a remontar y volver a contactar con el grupo de cabeza.

PUBLICIDAD

En cuanto lo hizo se mantuvo con los corredores de cabeza y aguantó mientras se hizo la "selección" por el fuerte ritmo y en la sexta vuelta al circuito cambió de ritmo para irse en solitario; ya no tuvo rival y llegó a la meta en 25.44:63 una ventaja suficiente sobre el sub23 Thibaut Francois, del Canyon, que fue segundo (25.53:25).

Otro corredor del BH Coloma Team, Hugo Franco, también sub23 completó el podio con un tiempo de 25.58:93.

La carrera femenina tuvo dos partes muy diferentes, una en la que favoritas se marcaron entre sí y otra en la que la sub23 Marta Cano, del Massi, cambio de ritmo y se fue directa a por el título y llegó a la meta con 34 segundos de ventaja sobre Estíbaliz Sagadoy (Saltoki Orbea) y más de un minuto sobre Lucía Gómez (Extremadura).

PUBLICIDAD

EFE

ep/jl