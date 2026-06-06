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Muceta, sotana, roquete, palio... el "dress code" de León XIV en su visita a España

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Cristina Cabrejas

Madrid, 6 jun (EFE).- Cuando León XIV ha llegado este sábado a Madrid, primera etapa de su viaje a España, no vestía su tradicional sotana blanca con la que estamos acostumbrados a verle en las audiencias generales o en los ángelus dominicales. Para esta ocasión ha elegido la muceta, una capa corta de color rojo, y el roquete, una túnica con bordados.

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¿Cómo se viste el papa cada ocasión?. León XIV ha recuperado las vestimentas tradicionales que Francisco dejó algo de lado. Por ello, al bajar del avión para el recibimiento de los reyes en el aeropuerto de Barajas y después en el acto de bienvenida en el Palacio Real, llevaba la muceta que "simboliza el poder jurisdiccional del papa y su función de gobierno universal sobre la Iglesia".

En el resto de los actos, el papa llevará sotana blanca, la túnica hasta los talones, abrochada con 33 botones, que evocan los años de la vida de Cristo y que, en el caso de León XIV, deja ver sólo una parte de los pantalones blancos y zapatos negros.

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Con la sotana lleva una faja ceñida a la cintura con su escudo papal y el solideo blanco en la cabeza evoca la tarea y la autoridad del sucesor de Pedro.

Para los actos litúrgicos, como la misa del Corpus Christi que este domingo celebrará en la plaza de Cibeles, el pontífice llevará la casulla sobre la sotana y que usan todos los sacerdotes y que se emplea solo en la misa. En esta ocasión será de color blanco.

El color de los paramentos depende, en primer lugar, del momento en el que se encuentre el año litúrgico: Cuaresma, Semana Santa, Adviento, Navidad.. Actualmente estamos en el periodo llamado "tiempo ordinario", al que corresponde el color verde, pero para misas especiales se usará el blanco.

Han sido diseñados diferentes atuendos para los varios actos de este viaje, como el palio, una banda que lleva alrededor de los hombros con seis cruces negras y se usa sólo durante las celebraciones más solemnes.

Otros atavíos papales son la férula o la "pastoral", el bastón que lleva el papa, y la mitra, el adorno de la cabeza que llevan todos los obispos en las misas, y también el pontífice, en cuanto obispo de Roma. Se lucen antes de comenzar la celebración. EFE

(foto) (vídeo)

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