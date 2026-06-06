Cobo pide al papa que anime a construir "comunidades vivas" que sostengan a los jóvenes

Madrid, 6 jun (EFE).- El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha animado en la vigilia de jóvenes con el papa a "no quedarse encerrado en lo inmediato ni en la desesperanza" y ha pedido a León XIV que les anime a caminar como cristianos "para construir comunidades vivas que sostengan a los jóvenes".

Lo ha hecho en la bienvenida al pontífice en la vigilia con jóvenes tras su llegada al escenario en la Plaza de Lima en papamóvil alrededor de las 20:45 horas donde al pie del escenario le aguardaba una treintena de jóvenes con la cruz Peregrina de estilo bizantino elaborada por el artesano madrileño Samuel González para la ocasión.

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"En Madrid, nos gusta presumir de tener unos colores del cielo especiales. Especialmente cuando cae la tarde. Quizá por eso repetimos con una mezcla de gracia y verdad aquello de 'De Madrid al cielo'. Y eso es precisamente lo que queremos hacer hoy todos juntos: mirar al cielo, mirar alto y alzar la mirada para reconocer en usted a quien nos confirma en la fe", ha comenzado Cobo su intervención.

El cardenal ha indicado al papa que llega a una Iglesia que vive grandes retos, pero también una profunda esperanza y que "de su mano" quieren aprender a responder como Iglesia, "caminando juntos y ofreciendo caminos de acompañamiento y de vida".

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"Por eso, necesitamos su palabra. Necesitamos que nos anime a caminar como cristianos para construir comunidades vivas que sostengan a los jóvenes, a despertar preguntas vocacionales y a abrir horizontes de misión", ha añadido.

El arzobispo de Madrid ha subrayado que los jóvenes que han llegado a la vigilia lo hacen "con sed de quien busca a Cristo, a su Iglesia y el abrazo de una fraternidad que dé sentido a su vida", y entre los muchos rostros reunidos están los de los jóvenes "entusiastas" que han preparado este encuentro con cariño y esfuerzo y los que buscan sentido y están en los procesos de iniciación y formación cristiana.

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Están también quienes atraviesan momentos de sufrimiento, migrantes con historias de lucha y esperanza, jóvenes "tocados" por la precariedad o la soledad.

"Nos duele especialmente el sufrimiento de aquellos que han perdido la esperanza en la vida y ven a veces el suicidio como salida", ha puntualizado el arzobispo.

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"Mirar al cielo hoy es alzar la mirada para volver a descubrir que Dios sigue llamando, que el otro es un hermano y que la vida de cada persona merece la pena. La historia de cada uno de vosotros está aún por escribirse... y Dios no ha dejado de contar con nadie. Hoy la escribimos junto al santo padre", ha apuntado.

Para finalizar, Cobo ha agradecido al papa su visita a España por venir a "confirmarnos en la fe, alentarnos en la misión y recordarnos que el Espíritu sigue actuando y que la Iglesia sigue siendo enviada. Esta es su casa. Estos son jóvenes", ha concluido. EFE

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