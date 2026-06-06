Domingo, 7 de junio de 2026

Madrid, 6 jun (EFE).-

PAPA ESPAÑA.- Madrid - El papa sigue su visita a España con una segunda jornada en Madrid protagonizada por una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles por la mañana y un encuentro por la tarde con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes".

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MENORES ADOPCIÓN.- Granada.- La familia de acogida de una niña de siete años, sus amigos y sus compañeros de clase reclaman la vuelta de la pequeña a su rutina y a su "hogar" en Granada, en el que ha vivido durante un año y medio y del que salió para un proceso de adopción que ha fracasado, por lo que está de nuevo en un centro de menores.

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PESCA FURTIVA.- Santiago de Compostela.- El furtivismo no deja de ser un problema en Galicia y entre las especies tradicionalmente más decomisadas como el pulpo y el centollo se ha colado el erizo, un nuevo oro del mar muy codiciado en la gastronomía, mientras que también crecen las incautaciones de artes ilegales, sobre todo cacharros de la vecina Portugal.

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AGRICULTURA CEREALES.- Madrid.- La nueva campaña de cereales 2026-2027 será crítica por el impacto del conflicto en Oriente Medio en los costes, en los mercados y por los precios bajos para los productores, según analizan, en declaraciones a Efeagro, los agricultores, las cooperativas y los almacenistas portuarios.

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PROCESIÓN CORPUS.- Logroño.- La procesión de Corpus Christi de Logroño se caracteriza este año por el cambio de lugar de las tradicionales alfombras de sal tintada y por portar una réplica de la Cruz Peregrina, en referencia de la visita del papa León XIV estos días a España.

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ARQUEOLOGÍA JUEGOS.- Alicante.- El sureste peninsular alberga la mayor concentración de vestigios arqueológicos vinculados a los juegos de tablero de la época prerromana en España, cuyo origen probablemente procede del Oriente Medio, según las últimas investigaciones.

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MÚSICA DISCO.- Madrid.- El rapero y productor Teo Lucadamo se convierte en el cuarto protagonista de 'Gen [F]', el videopódcast de EFE que busca conocer a los más jóvenes y sus estrellas emergentes, para descubrir cómo fue la infancia del hijo de Aitana Sánchez-Gijón, la decisión de dedicarse a la música y su compromiso con una forma de ver el mundo: Es una pena que haya tantos jóvenes seducidos por el discurso (de la ultraderecha)".

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FÚTBOL ELECCIONES REAL MADRID.- Madrid. Florentino Pérez, que ha dirigido al club en dos períodos, entre 2000 y 2006 y desde 2009 al presente, se enfrenta este domingo en las urnas al aspirante a desbancarlo, Enrique Riquelme, en las elecciones a la presidente del Real Madrid.

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