Temas del día de EFE España del domingo 7 de junio de 2026

PAPA ESPAÑA

Madrid - La segunda jornada de la visita del papa a España tendrá este domingo como acto central una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles, y por la tarde el pontífice presidirá un encuentro con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes" entre la Iglesia y la sociedad civil.

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- 10:00 horas: El papa preside la misa por la festividad del Corpus Christi en la plaza de Cibeles.

- 18:00 horas: El papa preside el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, en el Movistar Arena.

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(Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- Barcelona - La bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia por parte del papa León XIV culminará la obra arquitectónica más simbólica de Antoni Gaudí, puesta al servicio de la proyección global de la fe cristiana y convertida en el principal reclamo turístico de Cataluña. María Jesús Ezquerro.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023526798, 8023340810)

SEMANA POLÍTICA

Madrid - La visita del papa a España seguirá marcando la actualidad institucional durante la semana próxima, con su discurso el lunes en el Congreso de los Diputados, donde este miércoles el PP volverá a apretar al Gobierno tras las últimas novedades judiciales sobre el caso Leire.

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(Texto a las 08:00; 522 palabras) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023523828)

TURISMO VERANO

Madrid - Los principales grupos hoteleros como Meliá o Riu prevén una "buena" temporada de verano en sus establecimientos en España, destacando un comportamiento muy positivo de las reservas, especialmente desde el mercado nacional, aunque con cierta cautela por la evolución del contexto internacional.

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(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022740252)

FERIA LIBRO

Madrid - El 'romantasy', género literario que combina fantasía y romance, triunfa un año más en la Feria del Libro de Madrid, pero el 95 % son lectoras. Libreros y editores advierten de que este género no cuaja entre el púbico masculino, lo que abre un nicho de mercado para la franja de chicos de 11 a 16 años que buscan en las librerías aventura, espías, 'thriller' y misterio.

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(Texto a las 08:00; 760 palabras) (Foto)

TEO LUCADAMO (Entrevista)

Madrid - El rapero y productor Teo Lucadamo se convierte en el cuarto protagonista de 'Gen [F]', el videopódcast de EFE que busca conocer a los más jóvenes y sus estrellas emergentes, para descubrir cómo fue la infancia del hijo de Aitana Sánchez-Gijón, la decisión de dedicarse a la música y su compromiso con una forma de ver el mundo: "Es una pena que haya tantos jóvenes seducidos por el discurso (de la ultraderecha)".

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(Texto enviado a las 07:15; 927 palabras) (Foto) (Vídeo) (Audio)

GARCÍA LORCA

Sevilla - "Federico García Lorca fue un poeta grandísimo y un dramaturgo excepcional; y su prosa literaria, sobre todo en sus primeras 'Prosas místicas', es un campo de pruebas y del estilo que luego tendrá su poesía", ha dicho a EFE Víctor Fernández, editor de su "Prosa literaria completa" (Galaxia Gutenberg).

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(Texto)

ANTONI GAUDÍ (Entrevista)

Barcelona - A unos días de cumplirse los 34 años de la constitución de la Asociación pro Beatificación de Antoni Gaudí, el arquitecto José Manuel Almuzara, uno de sus impulsores y su presidente hasta 2023, cree que el "momentazo" de la visita del papa León XIV a Barcelona será cuando visite la tumba de Antoni Gaudí, según ha dicho en una entrevista con EFE.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8000540662)

ARQUEOLOGÍA JUEGOS (Crónica)

Alicante - Un tema poco tratado en la investigación arqueológica española lo constituyen los juegos de mesa del periodo prerromano y romano hallados sobre todo en tumbas y que desempeñaron un papel crucial en la interacción social entre los foráneos que trajeron consigo los primeros prototipos a la península y las élites autóctonas.

(Texto) (Vídeo) (Audio)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de los portavoces municipales, entrega la llave de la ciudad al papa León XIV. Zaguán de acceso al palacio de Cibeles. (Texto).

09:35h.- Madrid.- PARTIDOS IU.- El coordinador federal de IU, Antonio Maillo, abre la reunión de la Coordinadora Federal, máximo órgano de debate y dirección de la formación, con la exposición de su informe político. (Texto)

10:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El papa León XIV preside la misa por la festividad del Corpus Christi en la plaza de Cibeles y la procesión con el Santísimo Sacramento. Asisten los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio).

11:00h.- San Sebastián.- PARTIDOS EH BILDU.- El portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián, Juan Karlos Izagirre, hace declaraciones con motivo de la celebración del Bat Egin Eguna en el que se compondrá un "mosaico gigante".

11:30h.- Alcoy (Alicante).- PARTIDOS PSOE.- La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, clausura el Congreso de las Juventudes Socialistas del País Valenciano. Centro de Arte de Alcoy, Calle Rigobert Albors, 8, y streaming en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Vídeo) (Audio)

12:00h.- Galdakao (Bizkaia).- PARTIDOS PNV.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, participa en un acto político con motivo de la celebración del Alderdikide Eguna (Día de la afiliación) de Padura. Kurtzeko Plaza. (Texto) (Foto).

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNS.- El portavoz de Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, atiende a los medios desde la Festa Major del Fort Pienc. Carrer de Ribes. (Texto)

16:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El portavoz de Reparación Integral Ya (RIYA) y primer denunciante del caso de pederastia de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, realiza una 'performance' en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica para denunciar que las víctimas no tienen una respuesta oficial de si el papa León XIV se reunirá con ellas durante su visita a España. Inmediaciones de la Nunciatura Apostólica en España. Av. de Pío XII, 46. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

18:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El papa León XIV preside el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte’, en el que participarán Antonio Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín y los máximos representantes de UGT, CCOO, la CEOE y Cepyme, entre otros. Asiste el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, entre otros miembros del Gobierno. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ECONOMÍA

Madrid.- TRANSPARENCIA SALARIAL.- Entra en vigor la directiva europea de Transparencia Salarial, una normativa que, entre otros aspectos, obliga por ley a las empresas a mostrar la banda salarial en sus ofertas de empleo antes de la primera entrevista o prohíbe preguntar a los candidatos cuánto cobraban en sus anteriores puestos.

12:00h.- Palma.- TURISMO MASIFICACIÓN.- La plataforma 'Menys turisme, més vida' informa de sus próximas movilizaciones contra la masificación turística. Escales de la Seu.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

11:00h.- Vitoria.- ERTZAINTZA HOMENAJE.- El lehendakari, Imanol Pradales, preside el acto anual de entrega de condecoraciones y felicitaciones al mérito policial, junto al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. Academia Vasca de Policía y Emergencias. Arkaute. (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

10:00h.- Zaragoza.- MARCHA CÁNCER.- Más de 2.300 personas participan en la Marcha Contra el Cáncer, una iniciativa solidaria que también ofrecerá opciones de entretenimiento como talleres de ciencia y acciones de prevención Parque del Agua.

10:30h.- Ponteareas (Pontevedra).- CORPUS PONTEAREAS.- Las alfombras florales lucen en Ponteareas por el Corpus Christi con la recepción a las autoridades, una misa solemne (11:30) y la procesión (12:30h). Ayuntamiento.

10:30h.- La Aldea (Gran Canaria).- MEDIO AMBIENTE OCÉANOS.- Greenpeace y la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio convocan una protesta ciudadana contra las macrogranjas marinas que pretenden instalar en La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria). Muelle de La Aldea

11:00h.- Rivas Vaciamadrid (Madrid).- INCINERADORA VALDEMINGOMEZ.- La “Alianza Incineradora de Valdemingómez No” convoca la VI Marcha “San Cinerato-Incineradora No”.

12:00h.- Logroño.- PROCESIÓN CORPUS.- La procesión del Corpus Chisti de Logroño mantiene la tradición de las alfombras decorativas elaboradas con sal teñida. Concatedral de La Redonda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

17:00h.- Fariza (Zamora).- ROMERÍA VIRIATOS.- Ocho localidades zamoranas del entorno de la frontera con Portugal participan en la romería de los Viriatos, que destaca por los altos pendones blancos, visibles en la distancia, que representan a cada uno de los pueblos participantes en la procesión hasta la ermita de la Virgen del Castillo, en los Arribes del Duero. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

11:00h.- La Frontera (el Hierro).- EL HIERRO FOTOGRAFÍA.- Clausura del Congreso de Fotografía Nocturna 'Starstrek 2026' y acto de entrega de premios del concurso online homónimo, en el que se reconocerá a las mejores imágenes que han capturado el firmamento y los paisajes naturales de la isla de El Hierro. Espacio Cultural El Cine.

12:00h.- San Sebastián.- PASEO SOMBRERO.- San Sebastián despertó al turismo en la belle époque, una época muy ligada a la elegancia, el sombrero y los tocados. Ahora, la capital donostiarra retoma aquel espíritu con la celebración de la cuarta edición del 'Paseo con sombrero'. Paseo de La Concha. (Texto) (Foto)

13:00h.- Huesca.- FESTIVAL HUESCA.- El actor Eduard Fernández, Premio Luis Buñuel 2026 del Festival de Cine de Huesca, participa en una charla con el escritor y comunicador Luis Alegre. Casino de Huesca.

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida 'in memoriam' de Ignacio Sánchez Mejías con Toros de Cortés y Domingo Hernández para Borja Jiménez. Las Ventas. (Texto)

19:00h.- Toledo.- TOROS TOLEDO.- Corrida de toros con motivo del Corpus para los diestros Morante, Manzanares y Álvaro Lorenzo. (Texto) (Foto)

22:00h.- Sevilla.- FESTIVAL ICÓNICA.- Concierto de Viva Suecia en el Icónica Santa Lucía Sevilla Fest Plaza de España.

EFE

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