Óscar Puente critica que en el Poder Judicial "hay quienes quieren acabar con el Gobierno de España"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado que dentro del Poder Judicial "hay quienes quieren acabar con el Gobierno de España" y ha pedido "poner fin a estas actitudes".

"No es un fin legítimo de ningún poder del Estado acabar con otro poder del Estado. No lo es", ha insistido el ministro en relación a las investigaciones judiciales que afectan al entorno del PSOE y del presidente Pedro Sánchez durante el acto que la Agrupación Socialista de Reinosa (Cantabria) ha celebrado este sábado con motivo de su centenario.

PUBLICIDAD

"Están pasando cosas en este país que nos avisan de que hay quienes desde otros poderes del Estado quieren acabar con el Gobierno", ha incidido el ministro, quien ha aseverado que eso "ni está en la Constitución ni está en la ley".

Al hilo, se ha referido al comunicado emitido esta semana por el Consejo General del Poder Judicial y de su presidenta en el que decía que "no se puede cuestionar la honestidad o el trabajo de los jueces", ha relatado.

PUBLICIDAD

"¿Cómo que no? ¿Pero no se puede cuestionar el trabajo del Gobierno? ¿No lo pueden hacer incluso los propios jueces públicamente que se han manifestado en algunos casos en las puertas de los juzgados en contra del Gobierno de España? Claro que se puede, ¿o es que sólo lo pueden hacer unos?", ha dicho Puente.

En este sentido, ha defendido que ningún poder "está sustraído a la crítica" y que la "inmensa" mayoría de los jueces de España "son gente honesta y decente". Sin embargo, ha recalcado que esto "no quiere decir que haya algunos que no responden a ese perfil".

PUBLICIDAD

De este modo, el titular de Transportes ha reiterado que hay quienes "están llevando a cabo actuaciones que suponen un claro abuso con una orientación política muy determinada que es acabar con el gobierno socialista".

Por ello, ha afirmado que al Poder Judicial es "al primero que le interesa denunciar" estos comportamientos y "poner fin a estas actitudes". "Cuestionar eso desde fuera del Poder Judicial es un derecho, pero desde dentro debería ser una obligación", ha sostenido, incidiendo en que el respeto a este estamento del Estado debe ejercerse desde "dentro del mismo".

PUBLICIDAD

"Existen comportamientos que no son admisibles dentro de la propia carrera judicial. Y lo estamos viendo estos días. Estamos viendo cómo se están comportando algunos y qué es lo que pretenden, qué es lo que buscan", ha insinuado.

ELECCIONES Y "EL AMIGO DEL NARCO"

Por otra parte, durante su intervención en Reinosa, Puente ha criticado que en el PP estén "volcados" en que haya elecciones anticipadas "cuanto antes" y "desalojar" a Pedro Sánchez de La Moncloa "sin pararse en nada, ni en agredir a su familia".

PUBLICIDAD

En este punto y en referencia al juicio contra el hermano del presidente, ha afirmado que se está viendo "un espectáculo bochornoso, lamentable" y ha dicho no entender "cómo esa persona se ha podido sentar en un banquillo de los acusados. ¿Con qué pruebas? ¿Dónde están?".

Respecto al PP, el exalcalde de Valladolid ha explicado el motivo por el que los 'populares' están "tan empeñados" en que haya comicios y porqué es "tan importante" agotar el mandato: "Lo que quieren es ir a una convocatoria electoral en la que sea imposible imponer otro relato que no sea el del desastre".

PUBLICIDAD

Y lo ha justificado en que el partido de Alberto Núñez Feijóo "no tiene un proyecto de país" con el que confrontar y debatir, y que tampoco el líder 'popular' "tiene capacidad para ser presidente del Gobierno de España".

"Por eso quieren que esto salte por los aires (...) porque saben que si Pedro Sánchez agota el mandato y pone sus logros encima de la mesa y el proyecto que tiene para los próximos cuatro años, ahí no pueden competir", ha dicho.

PUBLICIDAD

Ha enfatizado que él no ve "al pueblo español poniéndose ante las urnas y teniendo que tomar una decisión en semejante escenario de desigualdad darle una mayoría al Partido Popular y a la extrema derecha". "Por eso tienen pánico y por eso necesitan exagerar, sobreactuar y vociferar".

"Es alucinante decir que el amigo del narco es el que va a traer la decencia a este país", ha continuado el ministro en referencia los argumentos del PP, quien ha opinado que el expresidente gallego llegó a Madrid "pensando que le iban a elegir sin que diera tiempo a que le conociéramos muy bien".

PUBLICIDAD

En relación a este tema, ha asegurado que los 'populares' "cuentan con algunos apoyos que son verdaderamente sorprendentes" e incluso de "nuestras siglas". "Yo no sé que se les ha perdido a algunos en nuestro partido solicitando elecciones anticipadas, sinceramente".

Y ha añadido que el pueblo español "tendrá que valorar cuando llegue el momento". "Estoy seguro que valorará no sólo el relato", argumentando que el Gobierno de Sánchez ha subido los salarios y las pensiones, algo que "que no tengáis ninguna duda que no volverán a subir si ellos llegan" al Ejecutivo.

Al hilo, ha lanzado un mensaje de apoyo a los inmigrantes que son "una bendición para este país". "España no crecería como está creciendo de no ser por la mano de obra inmigrante", ha sostenido, aludiendo a que son la mano de obra que "cuida a nuestros padres, que cuida a nuestros abuelos, que está en nuestros hospitales, que está en nuestras casas, que está en la construcción".

"¿Abascal va a doblar el lomo que no lo ha doblado en su vida y toda esa peña de pijos que le rodean?", ha bromeado y ha pedido a los empresarios "menos hipocresía" en relación a su regularización.

También ha afirmado que la okupación no es un problema en España y sí lo es la falta de vivienda para la gente que la necesita.