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Martínez: Expulsión de Leão ante Chile sirve para "aprender" de cara al duelo con Colombia

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Oeiras (Portugal), 6 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, dijo este sábado que la expulsión de Rafael Leão en la victoria ante Chile por 2-1 "es un momento para aprender" de cara al partido que los portugueses disputarán contra Colombia en el Mundial de 2026.

Cerca del descanso, un altercado entre el barcelonista João Cancelo y Felipe Faúndez dio lugar a empujones entre varios jugadores, en particular Leão con el chileno Iván Román, y ambos recibieron una tarjeta roja.

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En la rueda de prensa posterior al partido, Martínez elogió la actitud de Leão de "proteger a su compañero", pero señaló que no pueden "caer en la provocación" durante un partido, algo que servirá de aprendizaje para el duelo frente a la selección colombiana en la fase de grupos del Mundial de 2026.

"Es un momento que es muy bueno que haya pasado ahora, porque un equipo sudamericano tiene muchos momentos así. Jugamos contra Colombia (en la Copa) y eso puede pasar. Es un momento para aprender", dijo el técnico español en el Estádio Nacional do Jamor en Oeiras, en la periferia de Lisboa.

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"Me gusta el aspecto de que Rafa quiera ayudar al compañero, es mostrar el espíritu que tenemos, pero en el fútbol tenemos que hablar con el balón", señaló.

Con la expulsión ante Chile, Rafael Leão, extremo del AC Milan, se perderá el partido del próximo día 10 contra Nigeria, el último de Portugal antes de partir hacia el Mundial.

La selección lusa estará en el grupo K junto a la ya mencionada Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. EFE

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