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Joaquín: “Hay una magnífica selección y ojalá podamos disfrutar y soñar con otro Mundial"

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Melilla, 6 jun (EFE).- El exjugador internacional español Joaquín Sánchez afirmó este sábado, sobre las opciones de España en el Campeonato del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México, que la selección que "hay una magnífica selección", por lo que apeló a mantener la ilusión y deseó que la afición española pueda "disfrutar y soñar con otro Mundial".

Joaquín, 51 veces internacional absoluto, destacó el buen momento del fútbol español y la calidad de los jugadores del equipo que dirige Luis de la Fuente, con motivo de su participación en Melilla en un partido amistoso entre la selección andaluza de veteranos y la Asociación de Veteranos melillense, que acabó con victoria de Andalucía por 2-4.

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"Siempre somos favoritos, afortunadamente, por la cantidad de jugadores importantes que tenemos. Hay una magnífica selección, tenemos que estar ilusionados y ojalá podamos disfrutar y soñar con (ganar) otro campeonato del mundo", dijo a los periodistas el legendario extremo y capitán del Betis, que se retiró al final de la campaña 2022-23 tras 857 partidos oficiales en la élite.

En cuanto al combinado nacional actual, el exjugador de El Puerto de Santa María (Cádiz) dejó claro su absoluto respaldo al equipo. “Yo soy español, voy con la selección española, esté quien esté. Tenemos un grandísimo equipo, vamos a competir y a dar un gran nivel”, recalcó.

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Joaquín Sánchez, de 44 años, también repasó su paso por la selección española y el valor de aquella etapa en la élite. “Ya han pasado muchos años, tenía 20 años recién cumplidos y tuve la suerte de disputar el Mundial de 2002”, recordó.

Asimismo, valoró la evolución posterior de España y los éxitos logrados en las últimas décadas, y dijo que se queda "con todo lo bueno que se ha conseguido después, con una etapa muy bonita para la selección española".

Por ello, el exfutbolista del Betis, Valencia, Málaga y Fiorentina resaltó que está "feliz de todo lo que se ha conseguido con tres Eurocopas (2008, 2012 y 2024) y un Mundial (2010)”.

El portuense también rememoró el Mundial de Corea y Japón 2002 y la polémica acción del gol anulado a España ante Corea del Sur, en una jugada en la que el propio Joaquín centró desde la banda derecha y Fernando Morientes marcó, aunque el tanto fue invalidado por el colegiado egipcio Gamal Al-Ghandour al considerar erróneamente que el balón había salido por línea de fondo.

“Sí, ya he olvidado aquello. Hace ya muchos años y, afortunadamente, pude disfrutar de aquel Mundial con 20 años recién cumplidos”, subrayó Joaquín. EFE

acr/cc/jl

(foto) (vídeo)

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