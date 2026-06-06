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Más de 100.000 personas se citan en el Orgullo de Torremolinos (Málaga)

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Málaga, 6 jun (EFE).- Más de 100.000 personas han participado este sábado en la manifestación del Orgullo LGTBIQ+ de Torremolinos (Málaga), un acto con el que la ciudad presume de ser "faro de libertad".

Bajo el lema 'Donde se siembra cultura, florece la libertad' y con múltiples banderas arcoiris, la manifestación ha recorrido las calles de este municipio malagueño, cuna de los derechos y libertades de este colectivo en España.

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Un total de 23 carrozas y 13 asociaciones, junto a otras llegadas desde otros puntos de Andalucía, han participado en esta marcha festiva y reivindicativa, que ha reunido a 100.000 personas, según los datos de la Policía Local, han dicho a EFE fuentes municipales.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha manifestado a los periodistas que este año la cultura es la protagonista del desfile, como expresión de diversidad y espacio de encuentro y convivencia, ya que es "un elemento integrador".

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Ha recordado que la ciudad "recibe a 1.200.000 personas todos los años" en términos generales, de las que más del 70 % proceden de otros países, unos visitantes "llamados por esa imagen de Torremolinos donde la diversidad, evidentemente, es un factor que siempre suma".

Ha destacado que el hecho de contar con esta celebración tiene una "connotación internacional" que sitúa a Torremolinos como "faro para las ciudades y para los países en los que pertenecer al colectivo LGTBIQ+ no es fácil o donde está prohibido".

"A ese faro de la diversidad siempre hay que cuidarlo y sacarle brillo, y eso es lo que pretendemos hacer con este 'Pride' internacional", para que los que visiten el municipio "se vayan con un chute de alegría y de orgullo" porque se trata de "ser quien quieras ser en las calles de esta ciudad", ha subrayado.

La manifestación ha partido sobre las 18:00 horas del Ayuntamiento de Torremolinos, desde donde se ha dirigido hasta el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto por parte de las asociaciones del colectivo LGTBIQ+ de Torremolinos.

Por quinto año consecutivo -de las once ediciones que ya suma la marcha-, el Ayuntamiento de la localidad ha contado con una carroza propia en este itinerario que celebra la libertad, tolerancia, diversidad e igualdad.

Con esta manifestación culmina el programa de actos del 'Pride (Orgullo) 2026' de la ciudad, que ha incluido actividades culturales y deportivas durante una semana.

Del Cid ha agradecido la implicación y el esfuerzo de todos los colectivos y asociaciones para la realización de este evento, los cuales "siempre están dispuestos a trabajar unidos por el bien común".

"Hoy es un día de reivindicación, de alegría, un día donde nuestra ciudad se viste con sus mejores colores, y estamos encantados de recibir a tanta gente que viene a celebrar la libertad", ha manifestado.

Tras la lectura del manifiesto, la noche continuará con las actuaciones de Agoney, Las Jessis y Aiko, además de un espectáculo de 'drag kings' y 'drag queens'.EFE

(foto) (vídeo)

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