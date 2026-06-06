El barrio de Lucero rendido a León XIV: Esto es muy random, igual ves una rata que al papa

Ruth del Moral y Patricia Crespo

Madrid, 6 jun (EFE).- Los vecinos de Lucero, un barrio obrero de Madrid, se han rendido este sábado al papa León XIV, al que han esperado pacientes bajo el sol y al que han agradecido que su primer acto pastoral en España haya sido en un lugar alejado del bullicio del centro y con personas sin hogar.

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"Este barrio es muy random, igual ves una rata que al papa", decía Luis, un joven que, acompañado de su extensa familia, contaba a los periodistas cómo los niños, a escasos metros de donde ha estado el pontífice, conviven en el parque con los roedores.

Después de cumplir con la visita de cortesía a los Reyes, León XIV ha dejado el Madrid engalanado y luminoso del centro -escenario de los que serán sus actos más multitudinarios- para conocer la realidad del CEDIA de Cáritas, dedicado a atender a personas sin hogar y exclusión social.

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"Nos vendieron un futuro pero por aquí no lo hay, no; solo ruina y disparos. Billetes de 5 pavos enrollados sobre el iphone". Las letras de los "Hijos de la Ruina", el grupo de rap urbano que nació en el distrito de Latina, explican lo que es crecer entre bloques de pisos obreros, donde se levanta el espacio elegido por el papa.

Un vecino aseguraba que desde hace unos meses el barrio está más tranquilo porque la policía hizo un par de redadas que sacaron la droga de sus calles, al menos, dice, por ahora.

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Mujeres y hombres que llevan en Lucero desde hace más de 60 años -cuando era una sucesión de casas bajas-, así como peruanos, asiáticos.... todos han esperado al papa tras las vallas, con la esperanza de poder verle, como señalaba emocionada María Ángeles desde su silla de ruedas.

"Es un privilegio que habiendo barrios de mucho renombre venga a uno marginal", señalaba Lola, otra vecina, que contaba, igual que la matriarca Cecilia, que Lucero "ha prosperado mucho y ahora está precioso".

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Dentro del centro, bajo un sol abrasador, el papa era recibido por doscientas personas puestas en pie, que han aplaudido su llegada: "Viva el papa", se ha oído entre los asistentes, que llevaban varias horas esperando y han podido aliviar el sol con gorros, abanicos y plátanos, entregados por la organización.

En varias ocasiones los asistentes no han podido resistir los vítores y alguno de ellos ha gritado hasta un "olé", tras la canción que Niña Pastori le ha dedicado al pontífice, un tema de 2018 adaptado para la ocasión: 'Incomparable'.

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Mujeres y hombres de Costa de Marfil, Nigeria, Venezuela o Cuba han recalcado a EFE la alegría de poder ver de cerca al papa y de expresarle con mensajes sus necesidades. Unas cartulinas que colgaban del 'Árbol de la Esperanza', y en la que sobre todo han pedido salud.

Pero además el papa ha recibido de manos de una educadora un pequeño árbol de madera, confeccionado en los talleres ocupacionales del centro de tratamiento de adicciones, junto con un libro con testimonios de las personas atendidas en el centro.

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"Cada hoja es un deseo y una vida que quiere seguir caminando", le ha dicho la educadora que se lo ha entregado.

Pero el momento más emocionante ha sido cuando el papa ha salido abrazando a muchos de los presentes, incluso haciéndose un 'selfie' con uno de ellos, y Olga, la joven con discapacidad intelectual ha hecho realidad su sueño: abrazar a León XIV. EFE

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