El papa inicia su segundo recorrido en papa movil para llegar a la vigilia con los jóvenes

Madrid, 6 jun (EFE).- El papa ha iniciado su segundo recorrido en papa móvil para llegar a la vigilia con los jóvenes que se celebra en la Plaza de Lima en Madrid.

León XIV ha salido de la Nunciatura en dirección a la Plaza de San Juan de la Cruz donde se ha bajado del vehículo cerrado en el que se trasladaba para subirse inmediatamente en el papamóvil.

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Miles de jóvenes que esperan desde hace horas en los alrededores le han recibido con aplausos, mientras se escuchaban algunos cánticos como "el papa se siente, el papa está presente".

En su recorrido León XIV se ha parado en varias ocasiones para saludar a los presentes, entre ellos a una niña que le han acercado.

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Gritos como "viva el papa" se siguen escuchando en la zona en la que los jóvenes aguardan agitando banderas, cantando el himno 'Alza la mirada' o aplaudiendo la llegada del pontífice al que será el primer acto multitudinario del papa en España. EFE