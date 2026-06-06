Espana agencias

Una manifestación reclama en València "bajar" los precios del alquiler: "Acabemos con este negocio"

Guardar
Google icon
Imagen 3I5KN6H2UFAHVCEX4CDSHFZCKM

Una manifestación por el derecho a la vivienda en València ha exigido que "los contratos de alquiler bajen los precios y sean indefinidos" frente a la crisis habitacional, a la vez que ha denunciado que "el Gobierno no hace nada": "Acabemos con este negocio".

La protesta, convocada por Entre Barris, el Sindicat d'Habitatge de Valencia, el Sindicato de Inquilinos de Valencia y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ha transcurrido desde la Plaza de San Agustín hasta las Torres de Serranos, ha llevado el lema de 'Acabem amb el negoci de l'habitatge' --Acabemos con el negocio de la vivienda.

PUBLICIDAD

En delcaraciones a los medios, la portavoz del Sindicat d'Habitatge de Valencia, Julia Sendra, ha afirmado que se está "frente una crisis de la vivienda sin precedentes con precios históricos que no se pueden pagar". Asimismo, ha manifestado que "el Gobierno no hace nada porque protege a los rentistas y especuladores y no protege el derecho a la vivienda".

Por su parte, la portavoz del Sindicato de Inquilinos de València, Andrea Leixos, ha expuesto sus propuestas: "Dos de nuestras demandas son terminar con las empresas de desocupación y que los contratos de alquiler bajen los precios y sean indefinidos".

PUBLICIDAD

En esta línea, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha indicado que una de las reivindicaciones que exigen en esta manifestación "es el fin de todos los desahucios", ya que, a su juicio, "no hace falta que haya más familias que se queden en la calle sin alternativa habitacional".

"Los gobiernos son responsables de esta situación y las medidas debería empezar por la expropiación de las viviendas de toda la banca rescatada", ha subrayado.

El portavoz de Entre Barris, Quique Gallego, ha resaltado la última medida que proponen los cuatro colectivos convocantes: "La prohibición de la compra-venta de viviendas con fines especulativos y, en conjunto con esta y el resto de demandas, se acabará con el negocio de la vivienda".

En este sentido, Gallego ha destacado que "no se puede seguir permitiendo que la vivienda sea un negocio" y que acceder a ella sea "imposible para toda la gente".

FRENAR LOS DESAHUCIOS

En un manifiesto, las asociaciones convocantes han reclamado "frenar los desahucios de manera indefinida, bajar los precios del alquiler y establecer los contratos indefinidos, expropiar los pisos vacíos y dedicados a la especulación turística e inmobiliaria, prohibir la compra-venta de pisos de manera especulativa e ilegalizar las empresas de desocupación".

En este marco, han reclamado que "centenares de miles de personas se encuentren en una situación límite, con notificaciones de finalización de contrato, denuncias por impagos y anuncios de no renovación". Así, han puesto de relieve que, "mientras los salarios están prácticamente estancados, la vivienda se ha disparado un 78 por ciento en los últimos cinco años y ya ha superado los 1.300 euros de media de alquiler en la ciudad".

"También nos enfrentamos a nuevas formas de precarización de la vivienda, como el alquiler temporal por motivos turísticos o por habitaciones, o el 'co-living'", han recalcado.

Según se recoge en el manifiesto, "estos fenómenos están llegando incluso a los barrios más periféricos y a los pueblos de los alrededores de la ciudad y afectan directamente a la vida de los ciudadanos, con cada vez más vecinas expulsadas de sus casas".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La selección española recibe una charla arbitral sobre las novedades reglamentarias

Infobae

Medio millón de personas acude a la vigilia del papa en la plaza de Lima de Madrid

Infobae

Dos fallecidos y un herido en un accidente de tráfico en Fente Álamo (Murcia)

Infobae

La Ponferradina elimina 0-1 al Atlético Madrileño y espera rival del Celta Fortuna-Europa

Infobae

Colapinto: Cualquier cosa puede pasar con paradas y banderas rojas; hay que estar atentos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El nuevo radar de los cazas Eurofighter de España y Alemania inicia sus pruebas con entornos y blancos reales

El papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

ECONOMÍA

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

El truco inesperado que recomiendan los expertos para reducir el consumo energético: enciende el aire acondicionado y el ventilador a la vez

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

DEPORTES

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La lucha de egos entre los dos gigantes del fútbol: por qué Real Madrid y FC Barcelona siempre se quedan con tu mejor jugador

La imagen de un futbolista vale millones: las claves legales detrás de los “anuncios fantasmas” de Haaland y Atlético de Madrid

El papa León XIV confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”