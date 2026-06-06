Espana agencias

El jordano Ibrahim Sabra, nueva baja a las puertas del Mundial

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 6 jun (EFE).- Ibrahim Sabra, delantero de Jordania, una de las rivales de Argentina en el Mundial 2026, se ha convertido en otra de las bajas por lesión que se han producido a las puertas de la cita que comenzará el próximo día 11 con el encuentro México-Sudáfrica.

Sabra, que esta última campaña jugó cedido en el Lokotiv Zagreb croata, se perderá la primera presencia del cuadro jordano en una fase final mundialista tras sufrir una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo.

PUBLICIDAD

Desde la Federación de Jordania le envían "una pronta recuperación" y "su regreso a las canchas en el tiempo más breve posible" tras confirmarse la importante lesión por parte de los servicios médicos de la selección.

La baja de Sabra, que jugó en el cuadro croata cedido por el Goztepe turco, es otro golpe para el técnico del cuadro jordano, el marroquí Jamal Sellami, que ya perdió el pasado diciembre a otro atacante como Yazan al-Naimat al sufrir una rotura de ligamentos cruzados en la Copa Árabe.

PUBLICIDAD

Jordania, que aún no ha anunciado su sustituto, jugará este domingo su último amistoso previo al Mundial ante Colombia en el estadio Snapdragon de San Diego (Estados Unidos) y en el torneo universal se enfrentará a Austria el martes 16, a Argelia el lunes 22 y a Argentina el domingo 27. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Declarado un incendio en el Valle del Tiétar en Lanzahíta (Ávila)

Infobae

El Buesa Arena decidirá el semifinalista entre Baskonia y Joventut

Infobae

La número uno denuncia "muchas cosas machistas" en pádel y los feminicidios en Argentina

Infobae

3-2. El Vila-sana domina al Fraga en la prórroga y pone el primer punto de la final

Infobae

España suma tres medallas en los Europeos Off-Road liderada por María La Chica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

El Papa León XIV se marca el ‘six seven’ en el papamóvil en sus primeras horas en Madrid

Las imágenes de la llegada del papa León XIV a Madrid: del recibimiento de los reyes o Pedro Sánchez a la ceremonia del Palacio Real y el papamóvil

Cerca de 25 niños de entre 3 y 12 años han recibido al papa León XIV en el aeropuerto de Barajas y protagonizan el momento más emotivo de la llegada

El papa León XIV rechaza la “cultura del enfrentamiento” en la ceremonia del Palacio Real de Madrid: “Nuestra época clama por la paz”

El rey Felipe, en la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Real: “Los casos de abuso no son ni pueden ser representativos de la Iglesia”

ECONOMÍA

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

Cuánto vale el papamóvil: el vehículo blindado de más de 400.000 euros con el que León XIV recorrerá España

El sector del zumo se planta ante la desinformación de los ‘influencers’: “Combatir los bulos y el ruido con evidencia científica”

Los trabajadores de Nissan protestan en Barcelona por un ERE que deja en el aire 211 empleos en Cataluña

Perfumes, calzado o neumáticos: los productos que marcan el comercio entre España y el Vaticano

El perfil que alimenta el alquiler de temporada: nómadas digitales, estudiantes y ‘expats’ tensionan aún más el acceso a la vivienda

DEPORTES

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

El papa León XVI confiesa que es del Real Madrid y Florentino Pérez le da la bienvenida: “Es un orgullo”

Las armas de Riquelme y los contraataques de Florentino elevan la lucha electoral por la presidencia del Real Madrid

El agente de Klopp desmiente a Riquelme y descarta el interés de entrenar al Real Madrid: “No tiene ambiciones de trabajar como entrenador en un club”

España golea 4-0 a Inglaterra y depende de sí misma para clasificar al Mundial 2027

Enrique Riquelme propone a Klopp como opción para el banquillo del Real Madrid si gana las elecciones