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El copresidente del West Ham David Sullivan dimite tras 16 años en el cargo

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Londres, 6 jun (EFE).- El copresidente del West Ham United, David Sullivan, que es además uno de sus principales accionistas, ha presentado hoy su dimisión tras 16 años en el cargo, para dedicarse a defenderse de una serie de acusaciones de "conducta inapropiada" que él niega categóricamente.

La dimisión se produce en un momento de crisis deportiva en el club, que ha descendido de categoría tras una temporada desastrosa en que acabó en el puesto 18, con lo que en el próximo campeonato ya no se medirá en la 'Premier'.

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Sin embargo, el club, que confirmó la dimisión de Sullivan, aclaró que esa decisión no tiene que ver con razones deportivas.

"Me niego a permitir que asuntos personales que me atañen a mi se conviertan en una distracción innecesaria o fuente de inestabilidad (para el club)", dijo Sullivan en un comunicado, tras reiterar en varias ocasiones que las acusaciones contra él son infundadas.

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Sullivan hizo una fortuna en la industria de la pornografía y las 'sex-shops', pero los medios británicos han sido cautos a la hora de identificar los delitos que presuntamente cometió, ya que él ha amenazado con perseguir por difamación a quien los publique. El lunes, un programa de la BBC tiene previsto emitir un programa sobre las acusaciones que ha provocado la dimisión del millonario.

La figura de Sullivan sufría una gran contestación interna después de que en 2016 decidiera el traslado del club de su histórico estadio Upton Park hasta el Estadio Olímpico de Londres contra un alquiler por 99 años a un organismo dependiente del municipio de Londres.

Sullivan tiene en este momento un 38,5 % de las acciones del club londinense, mientras que el empresario checo Daniel Kretinsky posee el 27 % desde 2021, y se cree que este último tiene planes de incrementar su parte en el accionariado. EFE

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