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La peruana Magui Frías refuerza el ataque del Emalsa Gran Canaria

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Las Palmas de Gran Canaria, 6 jun (EFE).- El CV Emalsa Gran Canaria ha incorporado este sábado a su plantilla a Magui Frías, receptora peruana de 29 años y 1,86 metros de altura, que se convierte en el segundo refuerzo del conjunto amarillo para la próxima temporada.

Llega a Gran Canaria tras completar "una campaña exitosa" en el Fundación Cajasol Andalucía, donde conquistó la Copa de la Reina y la Liga Iberdrola, "firmando así un histórico doblete que aseguró además la participación de su equipo en la próxima edición de la Liga de Campeonas", destacan desde la entidad grancanaria en un comunicado.

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En el apartado individual, Magui Frías finalizó la temporada como la segunda mejor receptora atacante de la liga regular, la séptima mejor receptora con un 66 % de eficacia y anotó 322 puntos durante la temporada, "estadísticas que reflejan su solidez y equilibrio tanto en la faceta ofensiva como en la construcción del juego".

Internacional absoluta con la selección de Perú desde categorías inferiores, Frías acumula una dilatada experiencia tanto en competiciones nacionales como internacionales.

A lo largo de su carrera ha defendido los colores de clubes como Sporting Cristal, Universidad San Martín, Alianza Lima, el Turkuaz Seramik de Turquía y el propio Fundación Cajasol Andalucía durante cuatro años, "consolidándose como una de las jugadoras más destacadas del voleibol peruano", realzan desde su nuevo club.

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Además de su rendimiento en clubes, Frías cuenta con una destacada trayectoria con la selección peruana, con la que conquistó el Campeonato Sudamericano Sub-18 de 2012 y diversas medallas internacionales en categorías de formación, además de participar en competiciones continentales y mundiales con el combinado absoluto.

La llegada de la peruana es la segunda incorporación del CV Emalsa Gran Canaria tras el fichaje de Jéssica Akamere, además de las renovaciones de la cubana Laura Suárez, Belly Meñana y Petra Indrová.

En el apartado de salidas, han dicho adiós a la disciplina amarilla Ajack Malual, Blanca Arcos, la boliviana Fernanda Maida, la brasileña Marina Scherer, la opuesta estadounidense Katie Corelli y su compatriota Meg Brown. EFE

phd/cas/jl

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